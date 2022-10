Von Annette Steininger

Hirschberg. Noch sind Frauen vielerorts in der Kommunalpolitik unterrepräsentiert, auch in Hirschberg. Doch langsam gibt es Veränderungen. Von 19 Gemeinderatsmitgliedern sind vier weiblich, alle von der Grünen Liste Hirschberg. Aber auch bei den Freien Wählern tut sich was: Seit 21. September steht beim Ortsverein mit Katharina Goss-Mau, zuvor Zweite