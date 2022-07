Etwas "verpasst" haben auch Insa und Tobias Lustinetz. Vor zwei Jahren sind die jungen Eltern nach Leutershausen gezogen: das Heisemer Straßenfest erleben sein also nun zum ersten Mal. "Wir fühlen uns zwar schon angekommen, vor allem durch den Kindergarten kennen wir bereits viele Familien. Aber es ist schön, den Ort nun mit neuen Augen zu sehen und zu erfahren, welche Vereine es überhaupt gibt", erklärt das Paar, während sie bei den Pfadfindern in der Martin-Stöhr-Straße bei schönster Scheunenstimmung und Chill-out-Musik mit Freunden ein paar Cocktails schlürfen.

Und das Schöne: Jüngere und Ältere feiern miteinander. Das Straßenfest verbindet, alle Generationen sind vertreten. Kinder wuseln in den Gassen umher, junge Teenager stehen noch etwas schüchtern in Mädchen- und Jungengruppen zusammen. Bei den etwas Größeren geht es da schon lockerer zu. In einer Garage wird Bier-Ping-Pong gespielt. Es zeigt sich: Gerade im jungen Alter werden Traditionen wie das Straßenfest jedes Jahr in einer anderen Entwicklungsstufe durchlebt.

Bei einem Samstagabendbummel durch die Straußenwirtschaften der Vereine offenbart sich, was zwei Jahre lang gefehlt hat. Umso schöner fällt das Wiedersehen aus. Um kurz vor 21 Uhr ist es in der Raiffeisenstraße schon gut gefüllt. Die Bierbänke werden endlich wieder dafür benutzt, wofür sie geschaffen wurden. Auch am dazugehörigen Ausschank ist viel los. Beim 1. Dartclub Hirschberg in der Hauptstraße dröhnt laute Musik aus den Boxen. Manche Hände gehen schon in den Himmel, es herrscht Partylaune.

Von Marco Partner

Hirschberg-Leutershausen. Herzliche Umarmungen, Live-Musik auf den Gassen, fröhliche und ausgelassene Stimmung, wohin man auch schaut. So hat man Leutershausen schon lange nicht mehr erlebt: Beim 44. Heisemer Straßenfest öffnen sich nicht nur die großen Tore zu den Höfen, sondern auch viele Herzen.

Fotogalerie: Heisemer Straßenfest Previous Next Alle Fotos: Kreutzer

"Es war eines der besten Straßenfeste überhaupt", bilanziert Hauptorganisator Walter Scholl. Die meisten der insgesamt zehn Vereine müssen nachordern, so groß ist der Ansturm. Tausende Leute feiern im historischen Ortskern, und das friedlich. Bis auf bei ein paar Schnittverletzungen und bei einem umgekippten Radler muss das DRK nicht tätig werden. Auch die Polizei hat nichts zu vermelden.

"Es ist unsere erste größere Aktion seit Corona. Wir sind froh, wieder als große Gruppe zusammenarbeiten zu können. Es macht Spaß, diese Energie zu spüren, dass Gemeinschaft wieder gelebt werden kann. Das ist im positiven Sinne ansteckend", sagt Pfadfinder-Leiterin Nicole Baena Poletto. Auch die anderen Vereine bieten viel auf: Die "1c" der SGL lädt zur "Happy Hour" mit Melonenschnaps und DJ-Musik, beim Handball-Förderverein ist "Disco" mit Longdrinks angesagt.

"We Could’ve Had it All …" schallt es durch die Kreuz- und Mittelgasse: Mitten auf der Kreuzung singt die Mannheimer Band "Zeitlos" unter anderem Hits von Adele. "Ist hier noch ein Plätzchen frei?", wird beim MGV 1884 gefragt. Es wird zugeprostet und gelacht. Aus Wildfremden werden bei solchen Gelegenheiten manchmal Freunde oder zumindest flüchtige Bekanntschaften. Eine Frau und ihr Mann dagegen wollen nicht mehr ganz so im Hauptgetümmel sein. Bei der Sängereinheit im Stöhr-Anwesen genießen sie die etwas gediegenere Festzeltstimmung. "Wir gehören zur Ü70-Abteilung und werden geduldet", sagt sie im Spaß. "Es ist schön, dass es wieder aufwärts geht, das Straßenfest ist Begegnungsstätte, man trifft viele Bekannte wieder. Auch wir Senioren können die zwei Jahre nicht nachholen", betont die ehemalige Lehrerin. "Früher war das Fest gemütlicher, heute ist es mehr Event", findet sie – und erinnert an die Anfänge, als vor über 40 Jahren bis um 5 Uhr im Rübenkeller im Hauck-Anwesen gefeiert wurde. Damals wurden zum ersten Mal die Höfe fürs Straßenfest geöffnet. Bei dieser Tradition ist es geblieben, aber der Zauber der dreitägigen Sause wird von manchen Besuchern gerade zum ersten Mal entdeckt.