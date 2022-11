Von Annette Steininger

Hirschberg. Das Wahlsystem der unechten Teilortswahl ist umstritten, dennoch wird es in Hirschberg seit dem Zusammenschluss der Gemeinden Großsachsen und Leutershausen am 1. Januar 1975 praktiziert. Der Gemeinderat soll nun in seiner Sitzung am Dienstag, 29. November, ab 18.30 Uhr, im Rathaus über dessen Abschaffung entscheiden. Diese empfiehlt