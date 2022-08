Hirschberg. (zg/ans) Die Gemeinde Hirschberg rückt den Klimaschutz verstärkt in den Fokus. Mit der Einstellung eines Klimaschutzmanagers möchte sie die Aktivitäten in diesem Bereich strukturieren, bündeln und ausweiten. Darüber hinaus verpflichtet sich die Gemeinde, den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) zu minimieren sowie die Klimaschutzziele des Bundes und des Landes zu unterstützen.

Um diese Aufgabe zu bewerkstelligen, hat die Gemeindeverwaltung einen Klimaschutzmanager eingestellt. "Mit Merten Kuhl konnte ein Klimaschutzmanager gewonnen werden, der bereits Erfahrung im Bereich des kommunalen Klimaschutzes gesammelt hat", heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung.

Merten Kuhl war vor seiner Anstellung in Hirschberg bei der Stadtverwaltung in Obertshausen(Kreis Offenbach) als Klimaschutzmanager tätig und kennt die Anforderungen. Er war für die Erstellung des Klimaschutzkonzepts der Stadt Obertshausen und als Schnittstelle zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft für die Organisation, Koordination und Kommunikation von Klimaschutzmaßnahmen verantwortlich. Kuhl greift dabei auch auf ein fundiertes Wissen rund um den Klimawandel insbesondere deren Ursachen und Treiber sowie Auswirkungen und Begrenzung des Klimawandels zurück, das er sich während seines Masterstudiums an der Universität Kassel durch den Studiengang "Nachhaltiges Wirtschaften" angeeignet hat. "Herr Kuhl ist ein engagierter Mitarbeiter, der mit seinem Fachwissen die Gemeindeverwaltung dabei unterstützen wird, dass die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen auf lokaler Ebene umgesetzt werden und Klimaschutz in Hirschberg dauerhaft noch weiter verankert wird", betont Bürgermeister Ralf Gänshirt. Schließlich gelte es, den nachfolgenden Generationen die Gemeinde als den lebens- und liebenswerten Ort zu überlassen, der Hirschberg ist.

Vorrangige Aufgabe des Klimaschutzmanagers ist es, ein Klimaschutzkonzept für die Kommune zu erstellen. "Das Klimaschutzkonzept ist notwendig, um einen Überblick über die THG-Emissionen der Gemeinde Hirschberg sowie deren Reduktion zu bekommen", ...