Hirschberg. (zg/ans) In der jüngsten Sitzung des Hirschberger Gemeinderats hat sich dieser mehrheitlich gegen einen Beschluss zur weiteren Prüfung einer möglichen Umgehung der Ortsdurchfahrt Großsachsen auf der durch Verkehr stark belasteten B 3. Genauso entschied der Gemeinderat inklusive der Stimme von Bürgermeister Ralf Gänshirt, gegen eine Beteiligung der Bürger "in dieser, insbesondere alle Großsachsener Einwohner betreffenden Frage", wie die CDU nun in einer Pressemitteilung schreibt.

Damit hätten sich der Gemeinderat und der Bürgermeister "für einen absoluten Stillstand und Nichtstun" bei der Bewältigung eines Problems entschieden, das die ortsansässigen Bürger seit Jahren immer stärker quäle, lautet das Urteil der Christdemokraten. Aus Sicht der CDU würden Bürgermeister und die Mehrheit des Gemeinderates somit Lärmbelästigung, Feinstaubbelastung, Verkehrsschlangen im Ort, eine sich dahinquälende OEG, keine Sicherheit für Kinder auf dem Weg zu Schule, aufgebrachte Fußgänger bei Querungen und schwierige Ampelschaltungen an der B 3 hinnehmen und den Kopf in den Sand stecken, anstatt nach Lösungen zu suchen. Und dann werde nicht einmal eine Beteiligung oder gar Einbeziehung der Bürger gewollt.

"Dieses Problem soll weiter auf dem Rücken der Bürger ausgetragen werden, ohne dass diese Gelegenheit gehabt hätten, bei einer so wichtigen Frage ihre Meinung kund zu tun", so die Vorsitzende der CDU Hirschberg, Petra Mayer. "Gerade die Grünen-Fraktion, die stetig mehr Bürgerbeteiligung fordert, verweigert diese aus rein taktischem Interesse, weil sie keine echten Alternativen anbieten kann. Noch mehr leere OEG-Fahrten in kürzerer Taktung ist eben auch keine Alternative!", findet der stellvertretende Gemeindeverbandsvorsitzende Prof. Ulrich Zeitel.

CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Würz hatte in der Gemeinderatsitzung noch einmal vehement die Notwendigkeit einer Lösung in Form einer Ortsrandstraße betont, da diese "die einzig realistische Chance einer Entlastung" darstelle, nachdem die immer wieder in den Raum gestellte vermeintliche Lösung eines Autobahnanschlusses vom zuständigen Ministerium kategorisch aus Sicherheitsgründen abgelehnt worden sei. Auch die in der Diskussion genannten Kosten seien bisher überhaupt nicht faktenbasiert, sondern würden auf "ungeprüften Schätzungen" beruhen.

Die CDU Hirschberg fordert deshalb die bisher zustimmenden Fraktionen und Gemeinderäte auf, sich aktiv für eine Bürgerbeteiligung starkzumachen: "Wir sind der ...