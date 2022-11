Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Als Sima Ahmadi vor fünf Jahren die Container-Anlage in Leutershausen betrat, kamen ihr die Tränen. "Ich wollte sie gar nicht erst betreten", erzählt sie. Denn eigentlich hatte die heute 41-Jährige gehofft, dass es nach der Gemeinschaftsunterkunft in Meckesheim endlich eine Wohnung für sie gäbe. Doch dem war nicht so, und