Von Walter Brand und Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Immer wieder kritisieren Hirschberger die Schaltung der Ampelanlage am B3-Knotenpunkt zur Bahnhofstraße und der Heddesheimer Straße. Wartezeiten von bis zu zehn Minuten sind dabei oft in Kauf zu nehmen. Für den meisten Ärger bei den Autofahrern sorgt die Schließung der Bahnschranken. Dies bringe, so die Meinung mancher Verkehrsteilnehmer, das ganze elektronische Schaltsystem durcheinander.

Immer wieder kommt es zu längeren Staus auf der Bundesstraße B3 von Verkehrsteilnehmern, die von Weinheim aus kommend in die Bahnhofstraße in Leutershausen einbiegen wollen. Dabei ist minutenlange Geduld gefordert. Während der Verkehr auf der B3 in Richtung Heidelberg durch die Ampelschaltung immer wieder grünes Licht erhält und es auch von der Heddesheimer auf die Bahnhofstraße und umgekehrt läuft, fragt sich der Linksabbieger auf der B3: "Warum schaltet denn das Ding jetzt nicht um?" Oft hat dies zur Folge, dass Autofahrer kurzfristig ausscheren und die nächste Einfahrt über die Goethestraße in Richtung Ortsmitte nehmen.

Am Dienstagabend war das Chaos perfekt: Nachdem die RNV-Linie 5 den Bahnhof Leutershausen in Richtung Weinheim verlassen hatte, öffneten sich aber die Schranken nicht. Mancher dachte wohl, es kommt jetzt der Gegenzug aus Großsachsen. Dem war aber nicht so, die Schranke öffnete sich trotzdem nicht. Es bildete sich auf der Bahnhofstraße und der Heddesheimer Straße eine lange Autoschlange, da es einfach nicht weiterging. Mancher stand an der Heddesheimer Straße an, verlor die Geduld und fuhr verkehrswidrig und höchst gefährlich bei Rotlicht auf die B 3. An der Bahnhofstraße bei geschlossener Schranke war dies nicht möglich. Es gab aber mehrere Wendemanöver von Autofahrern, die dann nach rund zehn Minuten Wartezeit über die Lindenstraße oder die Goethestraße auf die B 3 fuhren.

Dies ist kein Einzelfall, denn diese Schaltung an den neuralgischen Orten hat zweifelsohne immer wieder ihre technischen Mucken.

Wie die Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, Silke Hartmann, nach Rücksprache mit dem Amt für Straßen- und Radwegebau mitteilte, sei eine aktuell vorliegende Störung an der dortigen Lichtsignalanlage bisher nicht an das zuständige Fachamt herangetragen worden. Dem Kreis ist aber bekannt: "In der Vergangenheit wurden bereits Störungen mitgeteilt – letztmals im Juni 2022. Daraufhin wurde eine Detektionskamera in der Bahnhofstraße ausgetauscht." Die RNZ berichtete damals.

Die Fehlerbeschreibung deute auf eine Störung ...