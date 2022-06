Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Marcel Donath sah auf dem Standstreifen bei der A5-Auffahrt in Hirschberg gen Heidelberg einen Mann, winkend, wild gestikulierend. Der hilfsbereite Feuerwehrmann hielt an. "Ich dachte, es könnte sich um einen medizinischen Notfall handeln, oder er hat eine Panne", erzählte Donath der RNZ. Letzteres sei schon oft vorgekommen. Der technisch versierte Gerätewart der Freiwilligen Feuerwehr Hirschberg konnte da das eine oder andere Mal helfen, das Auto wieder flott zu machen.

In diesem Fall war alles anders. Der Mann erzählte Donath, er müsse dringend seinen Großvater ins Krankenhaus bringen, aber sein Tank sei leider leer. Zunächst tat dem Hirschberger der Mann leid, "aber auf meine Nachfragen hin wurde er zunehmend ungeduldiger", berichtet der Feuerwehrmann. "Er wollte 50 Euro und bot mir im Gegenzug eine angeblich wertvolle Armbanduhr an." Donath geht davon aus, dass es sich um ein billiges Exemplar handelte. Der Hirschberger wurde misstrauisch, ging wieder zurück zu seinem Auto und fuhr weg.

Das ist vor einem halben Jahr passiert. Nun, am vergangenen Donnerstagnachmittag, hatte Donath quasi ein Déjà-vu. Er fuhr an der gleichen Stelle vorbei und sah dort wieder ein Auto stehen. Eine Frau hatte gerade angehalten und wollte anscheinend helfen. Wieder stand dort ein Mann; diesmal habe aber eine Frau auf der Rückbank gesessen, erzählte Donath. Weil ihm das Fahrzeug und die Situation bekannt vorkamen, wollte er die Dame warnen, ließ sein Fenster runter, gestikulierte und rief. Offenbar funktionierte dies, er bekam noch mit, dass sie wegfuhr. "Als der Mann das sah, fing er an, mich zu beschimpfen und zu beleidigen", erzählte Donath, der "keinen Stress" wollte und davonfuhr. Er verständigte die Autobahnpolizei, in der Vermutung, es könne sich erneut um einen sogenannten "Benzinbettler" handeln. Weil er der Polizei eigentlich gern noch ein Autokennzeichen mitgeteilt hätte, drehte er um und fuhr noch mal an die Stelle zurück. "Aber da waren sie schon weg", berichtete Donath.

Ob es sich tatsächlich um einen "Benzinbettler" handelte, lässt sich nicht klären. Laut Polizeisprecher Michael Klump hat die Autobahnpolizei für diesen Bereich am Donnerstag nur ein Pannenfahrzeug eingetragen. Dass es aber tatsächlich zu einem Bettelversuch gekommen ist, konnte er nicht ausschließen. Donath berichtete zudem, dass Freunde von ihm an dieser Stelle schon häufiger verdächtige Fahrzeuge beobachtet hätten. Klump sagte auf RNZ-Anfrage, dass hier keine gehäuften Vorkommnisse bekannt seien. "Aber die Kollegen haben den Bereich ...