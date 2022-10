Hirschberg. (ans) Matthias Dallinger (CDU) hat bei der Gemeinderatssituation am Dienstag erneut die Parksituation in der Großsachsener Breitgasse zwischen Pizzeria und Alter Schule angesprochen, die zu "haarsträubenden Situationen" führe. "Da muss dringend was passieren", fand er. In diesem Zusammenhang könne man auch gleich die Ausfahrtsituation vom Parkplatz der Alten Schule verbessern.

Hier war bei einem Unfall Anfang September ein Mädchen schwer verletzt worden. Zur Parkplatz-Ausfahrt sagte Gänshirt, dass man hier drei Baken testweise aufgestellt habe, damit die Autofahrer nicht schräg, sondern rechtwinkelig rausfahren. Das sei auch die Empfehlung der Straßenverkehrsbehörde gewesen. Gänshirt ging davon aus, dass die Barken irgendwann durch zwei Poller ersetzt werden.

Das Parken in der Breitgasse sei kein ganz einfaches Thema, hierzu sei man mit der Straßenverkehrsbehörde ebenfalls in Kontakt. Der Bereich werde stark kontrolliert, zumal hier oft auf dem Gehweg Fahrzeuge abgestellt würden.