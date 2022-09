Allerdings nicht lang, denn ein Unwetter ließ 1972 den Apfelbach über seine Ufer treten und die komplette Tennisanlage fluten – alles war zerstört. Durch große Solidarität in der Bevölkerung und Unterstützung durch die Sportverbände konnten die Plätze aber wieder aufgebaut und gleich noch drei neue angelegt werden. Das war auch dringend nötig, denn: "Der Andrang war riesig", so Greiner.

Blieb nur die Frage: Wohin? Auf dem Gelände der heutigen Rudi-Frößinger-Sportanlage wollte der damalige Eigentümer Kurt Schröder eigentlich ein Kelterhaus bauen. Diese Idee verwarf er jedoch zum Glück des Vereins, der in Eigenarbeit und nur mit freiwilligen Helfern aus den eigenen Reihen die ersten beiden Plätze zimmerte. Am 3. Juni 1972 war es dann so weit: Die frisch gegründete Tennisabteilung konnte den ersten Aufschlag auf den eigenen Plätzen wagen.

So auch in Großsachsen, wo im Turnverein, der vor allem Handballer beherbergte, die Stimmen, die eine Tennisabteilung forderten, immer lauter wurden. Damals bestand der TVG, der heute mit weit über 1000 Mitgliedern der größte Verein der Gemeinde ist, nur aus "300 Mitgliedern mit 3000 Mark Vereinsvermögen", berichtete Greiner. Das war auch der Grund, warum es Zweifel am Vorstoß gab, den Verein um eine Abteilung zu erweitern, von der man nicht genau wusste, wie sie angenommen werden würde, erklärte der Abteilungsleiter: "Viele hatten Angst, dass das den Verein ruinieren würde". Die Tennisbegeisterten um den heutigen Ehrenvorsitzenden Rudi Frößinger ließen aber nicht locker, und der Vorschlag, zwei Tennisplätze zu bauen, kam in eine Mitgliederbesprechung 1970. Da der Bau eines Tennisplatzes schon 40.000 Mark kosten konnte, wurde dem Verein von den Mitgliedern auferlegt, dass sich 100 Personen finden müssten, die 100 Mark zahlen müssten, um mit dem Bau zu beginnen – und die Tennisbegeisterten brachten diese tatsächlich zusammen.

Von Max Rieser

Hirschberg-Großsachsen. Dass Veränderungswünsche oft auf Widerstand stoßen, mussten auch die Gründer der Tennisabteilung des Turnvereins Germania (TVG) Großsachsen erleben. Denn bis die heute schöne, parkähnliche Anlage fertig war, war es ein langer Weg mit einigen Rückschlägen für die Gründungsmitglieder. Vor nunmehr 50 Jahren "wurde Tennis immer populärer, und gerade auf dem Land wollte man eigene Plätze haben", berichteten die beiden aktuellen Leiter der Tennisabteilung, Moritz Stadler und Tilmann Greiner.

So auch in Großsachsen, wo im Turnverein, der vor allem Handballer beherbergte, die Stimmen, die eine Tennisabteilung forderten, immer lauter wurden. Damals bestand der TVG, der heute mit weit über 1000 Mitgliedern der größte Verein der Gemeinde ist, nur aus "300 Mitgliedern mit 3000 Mark Vereinsvermögen", berichtete Greiner. Das war auch der Grund, warum es Zweifel am Vorstoß gab, den Verein um eine Abteilung zu erweitern, von der man nicht genau wusste, wie sie angenommen werden würde, erklärte der Abteilungsleiter: "Viele hatten Angst, dass das den Verein ruinieren würde". Die Tennisbegeisterten um den heutigen Ehrenvorsitzenden Rudi Frößinger ließen aber nicht locker, und der Vorschlag, zwei Tennisplätze zu bauen, kam in eine Mitgliederbesprechung 1970. Da der Bau eines Tennisplatzes schon 40.000 Mark kosten konnte, wurde dem Verein von den Mitgliedern auferlegt, dass sich 100 Personen finden müssten, die 100 Mark zahlen müssten, um mit dem Bau zu beginnen – und die Tennisbegeisterten brachten diese tatsächlich zusammen.

Blieb nur die Frage: Wohin? Auf dem Gelände der heutigen Rudi-Frößinger-Sportanlage wollte der damalige Eigentümer Kurt Schröder eigentlich ein Kelterhaus bauen. Diese Idee verwarf er jedoch zum Glück des Vereins, der in Eigenarbeit und nur mit freiwilligen Helfern aus den eigenen Reihen die ersten beiden Plätze zimmerte. Am 3. Juni 1972 war es dann so weit: Die frisch gegründete Tennisabteilung konnte den ersten Aufschlag auf den eigenen Plätzen wagen.

Allerdings nicht lang, denn ein Unwetter ließ 1972 den Apfelbach über seine Ufer treten und die komplette Tennisanlage fluten – alles war zerstört. Durch große Solidarität in der Bevölkerung und Unterstützung durch die Sportverbände konnten die Plätze aber wieder aufgebaut und gleich noch drei neue angelegt werden. Das war auch dringend nötig, denn: "Der Andrang war riesig", so Greiner.

Die Plätze waren sofort voll, und es bildeten sich lange Wartelisten. Die Tennisverrückten versuchten sogar, Mitglieder, die Zugriff auf den Belegungsplan der Plätze hatten, in ihrem Sinne zu beeinflussen. Das betraf auch den damaligen Wirt des "Akropolis", der schließlich den ganzen Tag vor Ort war. Das "Akropolis" bewirtet seit Beginn des Tennisbetriebs dieselbe Familie. Ein Zeichen für gegenseitige Wertschätzung und gute Kommunikation fanden Stadler und Greiner.

Zwei der Plätze wurden zunächst an den ebenfalls 1972 gegründeten "Tennisclub Leutershausen" (TCL) vermietet, mit dem die TVG-Tennisabteilung eine liebevolle Rivalität verbindet und der in seinen Gründungsjahren noch keine eigenen Plätze hatte. Das geschah nicht ganz freiwillig, berichtete Greiner schmunzelnd: "Ein Vorstandsmitglied von uns war Patient bei einem Zahnarzt vom TCL, der ihn auf dem Behandlungsstuhl dazu überredet hat, ihnen die Plätze zu vermieten." Das hatte aber auch einen Vorteil, denn durch die Mieteinnahmen konnten die Plätze sechs und sieben gebaut werden.

Ende der siebziger Jahre entstand dann die Halle, damit nicht nur im Freien gespielt werden konnte. Der damalige Tartanbelag der Plätze in der Halle, auf dem besonders hart und schnell gespielt werden konnte, machte die Felder auch attraktiv für Profis von Weltrang. Als Steffi Graf anfragte, ob sie in der Halle trainieren könnte, wurde ihr Gesuch von Rudi Frößingers Frau Erika abgelehnt "weil sie kein Mitglied bei uns war", lacht Greiner. Ihr Mann machte die Absage schnell rückgängig – und ermöglichte dem Star ein Training in Großsachsen.

Heute zählt die Tennisabteilung rund 380 Mitglieder in 22 Mannschaften, und Greiner und Stadler fühlen sich mit ihrer Truppe, der Anlage und auch der Gastronomie rundum wohl: "Es ist wie eine große Familie", empfand es Greiner. Alle Arbeiten geschehen nach wie vor in Eigenregie – wie zuletzt die Sanierung der Duschen –, und auch für die Arbeitseinsätze finden sich immer genügend helfende Hände: "Das liegt auch daran, dass wir danach meistens zusammen grillen und es nicht nur ums Arbeiten geht", schätzte Greiner.

Sportlich steht man ebenso auf soliden Füßen mit einer Damen-Mannschaft in der Baden-Liga und der Mitgliedergewinnung in Schulen und bei Feriencamps. Die große Hoffnung des Vereins ist momentan Philipp Bittmann, da der gerade mal Elfjährige sich schon für alle relevanten Turniere des Sports qualifiziert und im Verbandskader spielt.