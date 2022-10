Hintergrund Bundesimmissionsschutzverordnung

> Die Bundesimmissionsschutzverordnung und die darin enthaltenen Anforderungen an "Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe" sollen generell dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen dienen, wie Silke Hartmann, Sprecherin des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, erläutert. Durch die Einhaltung der Vorgaben werde der gesundheitliche Schutz der Menschen unter anderem dadurch gewährleistet, dass die Staubemissionen aus kleinen Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe wie Holz deutlich sinken. "Gleichzeitig wird erreicht, dass Geruchsbelästigungen, die vermehrt zu Nachbarschaftsbeschwerden führen, spürbar vermindert werden", so Hartmann. "Die – für sich gesehen – zwar geringen Immissionsbeiträge einer einzelnen Feststofffeuerungsanlage und insbesondere einer Einzelraumfeuerungsanlage tragen in der Summe aber, unter anderem bedingt durch den weiträumigen Transport der Schadstoffe, zu erheblichen Feinstaubbelastungen in der Fläche bei." Auch im ländlichen Raum könne die Verwendung von Festbrennstoffen in Feuerungsanlagen, abhängig von örtlichen und geografischen Bedingungen, zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. cm