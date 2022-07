In Bammental hatte Adriana Dobihal Sachspenden gesammelt. Noch am ersten Tag machte sich ein junges Paar mit Lebensmitteln und Tierfutter in einem Sprinter auf den Weg ins Ahrtal. Doch auf dem Großteil der Spenden blieb die 24-Jährige aus Neckargemünd sitzen. Diese wurden sortiert und eingelagert. Am Ende warteten die über 100 Kartons vor allem mit Kleidung und Schuhen bis Dezember auf ihre Bestimmung. Über Bekannte, die im Tierschutz aktiv sind, knüpfte ...

Lange war die Hoffnung groß, dass die Spenden doch noch ins Flutgebiet gebracht werden können. "Wir haben mitbekommen, dass Spenden wegen der Aufnahmestopps dort einfach auf Feldern abgestellt wurden", erzählt Perschewski. Auch weil Lebensmittel zu verderben drohten, wurde im August entschieden, die Spenden an die Tafel in Mannheim und das Rote Kreuz in Heidelberg sowie die Heidelberger Dienste weiterzugeben. Bettdecken und Kopfkissen etwa mussten entsorgt werden, Lebensmittel, Kleider, Schuhe, Spielsachen und Geschirr wurden jedoch angenommen. "Die Spenden haben in der Region geholfen", sagt Perschewski. "Wenn wir aber wieder solch eine Aktion machen, dann muss sie besser organisiert sein."

In Bammental hatte Adriana Dobihal Sachspenden gesammelt. Noch am ersten Tag machte sich ein junges Paar mit Lebensmitteln und Tierfutter in einem Sprinter auf den Weg ins Ahrtal. Doch auf dem Großteil der Spenden blieb die 24-Jährige aus Neckargemünd sitzen. Diese wurden sortiert und eingelagert. Am Ende warteten die über 100 Kartons vor allem mit Kleidung und Schuhen bis Dezember auf ihre Bestimmung. Über Bekannte, die im Tierschutz aktiv sind, knüpfte Dobihal Kontakte zu einem Verein, der sich in Rumänien engagiert. Vor Weihnachten holten Vertreter der Organisation alles ab. Die Lagerkosten waren nicht länger vertretbar.

"Ich denke, das war im Sinne aller Spender", sagt die Neckargemünderin. "Der gemeinnützige Zweck war mir wichtig." In Rumänien kämen die Spenden der armen Bevölkerung zugute. "Es war vielleicht damals etwas naiv zu glauben, dass wir einfach mit den Spenden losfahren", blickt Dobihal zurück. "Bei der nächsten Aktion muss vorher der Abnehmer klar sein." Einen kleinen Teil der Spenden gab Adriana Dobihal damals an den ebenfalls aus Neckargemünd stammenden Manfred Gabler ab, der schon mehrmals im Flutgebiet half. Gabler ist Teil der damals gegründeten Gruppe "Schnelle Hilfe mit Herz Rhein-Neckar". Der Neckargemünder Malermeister fuhr zunächst wöchentlich ins Ahrtal und versorgte die dortige Region mit verschiedensten Utensilien – bis hin zum Bagger.

Heute sei er insbesondere mit der Beschaffung und Verteilung von Geldspenden beschäftigt, berichtet Gabler auf Nachfrage. Ausgenommen der Mittel, von denen Hilfsgüter gekauft wurden, seien etwa 20.000 Euro zusammengekommen. "Die verteilen wir an einzelne Betroffene, die zum Beispiel nicht versichert sind", so Gabler. Und für den Bau einer Skateanlage in Ahrweiler habe man mehrere Sponsoren gewonnen.