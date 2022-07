Gut 150 Gäste hatten sich an diesem heißen Sommernachmittag unter der Linde eingefunden, wo man es im Schatten des Baumes an langen Biertischen sehr gut aushalten konnte. Der Fraktionssprecher der Grünen Liste im Gemeinderat und Mitinitiator der Konzertreihe, Christian Wolf, war durchaus zufrieden mit dem Zuspruch: "Es ist sehr gut besucht, auch wenn es im letzten Jahr noch ein paar mehr Gäste waren", sagte er durchaus zufrieden. Dass es unwesentlich weniger waren, führte er auf den Umstand zurück, dass damals im Sommer 2021 pandemiebedingt noch kaum Veranstaltungen stattgefunden hatten.

Schriesheim. Zum "Konzert unter der Linde" lud die Grüne Liste vergangenen Sonntag auf den unteren Schulhof der Strahlenberger Grundschule vor dem Zehntkeller ein. Mit dem Titel "Here Comes The Sun" wurde damit die Sommerkonzertreihe der Partei zum dritten Mal mit dem Titel eines berühmten Popsongs fortgesetzt, nachdem es bei der Premiere 2020 "You’ve Got A Friend" und im vergangenen Jahr "Summerwine" geheißen hatte. Als Künstler war wieder Christian Kurtzahn eingeladen worden, der auch der Chorleiter des evangelischen Kirchenchors in Altenbach ist.

Von Max Rieser

Dieser hatte mit Gabriele Werle (Text) und Tilman Engelhardt (Saxofon, Klarinette, Blockflöte, Cajon) zwei alte Bekannte im Schlepptau, die auch bei den ersten beiden Konzerten mit von der Partie waren. Zum ersten Mal dabei war das Vater-Tochter-Paar Bernd (Gesang und Gitarre) und Janika Bockmeyer (Gesang). Als Special Guest trat Kurt Bühler (Gesang und Gitarre) auf.

Gut 150 Gäste hatten sich an diesem heißen Sommernachmittag unter der Linde eingefunden, wo man es im Schatten des Baumes an langen Biertischen sehr gut aushalten konnte. Der Fraktionssprecher der Grünen Liste im Gemeinderat und Mitinitiator der Konzertreihe, Christian Wolf, war durchaus zufrieden mit dem Zuspruch: "Es ist sehr gut besucht, auch wenn es im letzten Jahr noch ein paar mehr Gäste waren", sagte er durchaus zufrieden. Dass es unwesentlich weniger waren, führte er auf den Umstand zurück, dass damals im Sommer 2021 pandemiebedingt noch kaum Veranstaltungen stattgefunden hatten.

Für das leibliche Wohl der Gäste sorgten die freiwilligen Helfer der Grünen, die Wein der Schriesheimer Winzergenossenschaft und vor allem reichlich Wasser ausschenkten und gebutterte Laugenstangen verkauften. Der Eintritt für das Konzert war frei, "aber die Künstler leben nicht ausschließlich von Luft und Liebe", sagte Wolf in seiner Begrüßung zu den Gästen. Daher reichte man nach der Vorstellung einen Hut für Spenden herum.

Wolf berichtete in seinem Grußwort außerdem, dass man die Veranstaltung schon im April geplant und die ganze Zeit wegen des Wetters "gezittert" habe. "Jetzt haben wir schon seit vier Wochen Sonnenschein", freute er sich, gab aber auch zu bedenken, dass das kein gutes Zeichen für das Klima sei. Wolf bedankte sich ausführlich und herzlich bei den vielen Helfern, die "die riesen Planerei einer solchen Veranstaltung" sehr erleichtert und den Abend erst möglich gemacht hätten. Besonders hob er dabei Ursula Thiels hervor: "Sie ist wirklich eine wunderbare Planerin", sagte er.

Die Grüne Liste hatte moniert, dass das Konzert nicht im offiziellen Veranstaltungskalender der Stadt gelistet wurde, obwohl es sich nicht um eine politische Veranstaltung, sondern nur um ein kulturelles Projekt handle. Ganz ohne Politik kam man dann aber doch nicht aus. Wolf begrüßte die Landtagsabgeordnete und Stadträtin der Grünen, Fadime Tuncer: "Plötzlich kümmerst du dich nicht mehr nur um Schriesheim, sondern auch um alle anderen Gemeinden des Wahlkreises. Das sind viel Termine, und dein Leben hat sich sehr verändert." Für ihren Einsatz und den "kurzen Draht nach Stuttgart" dankte er Tuncer.

Danach starteten Bernd Bockmeyer und Kurtzahn gemeinsam einen Countdown, nach dessen Ende das Konzert mit der Titelmelodie der Fernsehserie "Raumschiff Orion" startete. Die bekannten Musikstücke wie "Take Five", "Summertime" oder eben der namensgebende Klassiker der Beatles "Here Comes The Sun", wurden von den Musikern virtuos interpretiert und bekamen teilweise ganz neue Seiten. Bei den meisten Stücken konnten die Zuschauer mitsingen, und viele wippten zufrieden mit zu den Klassikern, mit denen man oft einiges verbindet. Begleitet wurde die Musik immer wieder von den Texten Werles.

In kurzen Gedichten und Gedankensplittern nahm sie die Zuschauer mit auf eine Reise durchs All, in die sie eine Liebesgeschichte einwob, die in ihrem Verlauf zerbrach. Durch ihre anspielungs- und geistreichen Texte wurde das Lauschen nicht nur aufgelockert, sondern bekam auch einen angenehmen zusätzlichen Tiefgang, der die Zuhörer manchmal zum Lächeln, manchmal zum Nachdenken brachte und die Stimmung des Sommertages perfekt einfing.