Hirschberg-Großsachsen. (ans) Während im vergangenen Jahr schon im November das Angebot an Gänsen beim Reit- und Gänsehof Mayer in Großsachsen erschöpft war, sieht es dieses Jahr besser aus. "Wir haben gestern 140 Tiere geschlachtet, es waren zu dieser Zeit aber auch schon mal 200", sagte Hans Mayer am Donnerstag. "Es ballt sich dieses Mal in der Weihnachtszeit." Warum die Nachfrage rund um den Martinstag am Freitag etwas geringer ist als sonst, kann aus Mayers Sicht mehrere Gründe haben. "Vielleicht schauen die Menschen aktuell eben doch etwas mehr aufs Geld und gönnen sich dann doch etwas zu Weihnachten."

Außerdem seien Restaurants abgesprungen, weil sie die Gans gar nicht mehr erst auf die Speisekarte nehmen. Das sei auf die gestiegenen Energiekosten zurückzuführen, erklärte Mayer. "Denn solch eine Gans braucht eben doch etwas länger im Ofen als das Steak in der Pfanne. Und manch einer setze dann doch auf die polnische Gans, die aber nicht so artgerecht und nicht hier in der Region aufwächst wie die von Mayer auf der grünen Wiese. Apropos: "Wir mussten viel mehr beregnen als sonst, aber jetzt haben sie Gras im Überfluss", erzählte Mayer. Und auch sonst hat der Betrieb einiges an Mehrkosten: Da sind die steigenden Energiekosten. Zwar haben Mayers schon einiges an Photovoltaik auf den Dächern, kaufen aber immer noch Strom hinzu. In die PV-Anlage soll aber weiter investiert und beispielsweise noch eine Batterie eingebaut werden.

Neben den steigenden Energiekosten machen den Gänsehaltern auch die durch den Ukraine-Krieg bedingten höheren Kosten für Futtermittel. Und die Auswirkungen der Vogelgrippe sind immer noch spürbar: So ist durch das verknappte Angebot an Gänsen der Preis für ein Jungtier von 15 auf 20 Euro gestiegen, berichtete Mayer. "Das alles müssen wir leider auch an den Kunden weitergeben." Allerdings reiche man die Mehrkosten, die man habe, nicht ganz weiter. Der Preis pro Kilo ist bei ihm vom vergangenen Jahr von 17,50 Euro auf jetzt 19,50 Euro erhöht worden.

Mit den aktuellen Verkaufszahlen ist Mayer dennoch zufrieden. Insgesamt 650 Gänse, etwas mehr als sonst, hatte er anzubieten, jetzt gibt es noch 300. Geschlachtet wird im Abstand von zwei Wochen, um dem Federvieh nicht zu viel Stress zuzumuten. Die nächsten Termine sind am 25. und 26. November, am 10. und 11. Dezember sowie vor Weihnachten am 20. und 21. Dezember. "Am 23. Dezember ist unser großer Verkaufstag; da geht es hoch her", erzählte Mayer schmunzelnd. Zumal sie unter anderem noch Weihnachtsbäume verkaufen.

Der Großsachsener ist stolz auf die Regionalität, die sie bieten können. Und die gute Nachricht für alle Gänse-Liebhaber: Die Weihnachtsgans, zumindest aus Großsachsen, ist noch zu haben. Allzu lange warten sollte man mit seiner Bestellung allerdings nicht. "Ich gehe davon aus, dass wir in zwei bis drei Wochen ausverkauft sind, so Mayer.