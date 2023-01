Und die Frauen, die das Zentrum hier aus der Taufe heben werden, sind ganz unterschiedlich qualifiziert, aber alle fachlich ausgebildet, betont Kreutzer. Sie selbst wird unter anderem Mama- und Seniorenfitness, Wellness-, aber auch Babymassage anbieten und Beckenbodenkurse geben. Außerdem lädt sie ab Herbst zu "Pound Fitness" ein. Dabei tanzt man zu Rockmusik und schwingt Drumsticks. Vor allem für junge Eltern finden sich viele interessante Kurse auch bei ihren Kooperationspartnerinnen. Hier kann man eine Babyschlafberatung besuchen oder auch einen Stoffwindelworkshop absolvieren. Und vielleicht will jemand auch Babyzeichensprache lernen? Noch stehen bei der "Familienburg" die Angebote für Frauen etwas im Fokus, aber auch die Männer sollen künftig nicht zu kurz. Willkommen sind sie aber schon gleich zu Anfang beispielsweise bei der Senioren-Fitness. Auch soll es laut Kreutzer einen kostenlosen (im Gegensatz zu den anderen Kursen) Eltern-Treff geben, bei dem man sich austauschen und in Kontakt kommen kann. "Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch eine Hebamme und jemand aus dem Bereich Osteopathie", sagt die Chefin ...

Hirschberg-Großsachsen. Die 35-Jährige sprudelt nur so voller Ideen und Tatendrang: Kerstin Kreutzer will in Großsachsen mit einem neuen Projekt durchstarten, nämlich einem Familienzentrum, einer Begegnungsstätte für Jung und Alt. "Davon habe ich schon länger geträumt", freut sich die examinierte Pflegefachkraft für Psychiatrie sowie Fitness- und Wellnesstrainerin mit Weiterbildung zur Post- und Pränataltrainerin. Zufällig sah die Großsachsenerin, dass Räume in der Alten Tabakfabrik, Breitgasse 5, zu vermieten sind. Das Unternehmen Swica Conference Technology sei nach Mannheim gezogen, weil es sich vergrößern wollte.

Von Annette Steininger

Von Babyzeichensprache bis "Pound Fitness"

Und die Frauen, die das Zentrum hier aus der Taufe heben werden, sind ganz unterschiedlich qualifiziert, aber alle fachlich ausgebildet, betont Kreutzer. Sie selbst wird unter anderem Mama- und Seniorenfitness, Wellness-, aber auch Babymassage anbieten und Beckenbodenkurse geben. Außerdem lädt sie ab Herbst zu "Pound Fitness" ein. Dabei tanzt man zu Rockmusik und schwingt Drumsticks. Vor allem für junge Eltern finden sich viele interessante Kurse auch bei ihren Kooperationspartnerinnen. Hier kann man eine Babyschlafberatung besuchen oder auch einen Stoffwindelworkshop absolvieren. Und vielleicht will jemand auch Babyzeichensprache lernen? Noch stehen bei der "Familienburg" die Angebote für Frauen etwas im Fokus, aber auch die Männer sollen künftig nicht zu kurz. Willkommen sind sie aber schon gleich zu Anfang beispielsweise bei der Senioren-Fitness. Auch soll es laut Kreutzer einen kostenlosen (im Gegensatz zu den anderen Kursen) Eltern-Treff geben, bei dem man sich austauschen und in Kontakt kommen kann. "Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch eine Hebamme und jemand aus dem Bereich Osteopathie", sagt die Chefin zufrieden, die jede Menge Arbeit und Energie in das Projekt steckt. Dabei ist sie alleinerziehende Mutter von drei Kindern und arbeitet hauptberuflich an der Uniklinik in Heidelberg. Außerdem bietet sie unter anderem Massagen in Leutershausen und Weinheim an, die sie dann aber ab März in der Großsachsener Alten Tabakfabrik offeriert. Mit der "Familienburg" wird für sie ein Traum wahr, zumal sie aus ihrer Sicht die idealen Räumlichkeiten mitten in Großsachsen und dazu noch im Erdgeschoss, barrierefrei erreichbar, gefunden hat. Und ihr Weg zur Arbeit wird sehr überschaubar...

Auf den Namen "Familienburg" sei sie gekommen, weil eine Burg "etwas Kraft Gebendes" symbolisiere und die Region von vielen Burgen geprägt sei, erzählt Kreutzer. Ein Zentrum in dieser Art hat es aus ihrer Sicht bisher in Hirschberg noch nie gegeben. Familien würden rundum betreut und müssten nicht mehrere Orte aufsuchen, da das Angebotsspektrum sehr groß sei.

Da es doch ein Großprojekt ist, sammelt Kreutzer über die Crowdfundig-Plattform "Startnext" und bietet als Dankeschön dann vergünstigt Gutscheine an. Bisher sind so rund 500 Euro zusammengekommen, die für die Einrichtung und Ausstattung verwendet werden sollen.

Info: Weitere Infos zum Familienzentrum "Familienburg" gibt es unter hier.