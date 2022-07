Von Christiane Barth

Spechbach. Auch Spechbach verkauft seine passive Glasfaserinfrastruktur – also Leerrohre und Gehäuse – an eine Firma in Luxemburg, die als Investor der Breitbandversorgung Rhein-Neckar auf den Plan tritt. Verkäufer ist bei diesem Konstrukt der Zweckverband High Speed-Netz Rhein-Neckar. Bei drei Enthaltungen votierte der Gemeinderat für den Verkauf