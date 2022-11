Leimen/Heidelberg. (lesa) Ein 51-jähriger Leimener muss sich seit Dienstag vor dem Heidelberger Landgericht verantworten, weil er Polizisten beleidigt und mit einer Schere bedroht sowie zudem einen Beamten verletzt haben soll. Bei der Hauptverhandlung handelt es sich um ein Sicherungsverfahren. Dies wird durchgeführt, wenn ein Strafverfahren wegen Schuldunfähigkeit oder andauernder Verhandlungsfähigkeit des Beschuldigten nicht möglich ist. Sachverständige bescheinigen dem 51-Jährigen Alkoholismus und eine paranoide Schizophrenie. Der Leimener ist im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch untergebracht.

Der erste von drei Verhandlungstagen war nach zehn Minuten vorbei. Lediglich die Antragsschrift wurde verlesen. Demnach soll der 51-Jährige in der Nacht zum 4. Februar Polizisten mit unflätigen Ausdrücken beschimpft haben. Die Polizei war um 4.50 Uhr gerufen worden wegen Ruhestörung durch den wohl Alkoholisierten. Als die Beamten in seine Wohnung kamen, habe er seinen Arm "in Kampfhaltung" erhoben und die Polizisten aufgefordert, nicht näher zu kommen.

Am 26. März war es erneut eine Ruhestörung, die die Polizei zu dem wieder alkoholisierten Leimener führte. Der 51-Jährige habe "zusammenhanglose Sätze" geschrien. Als ihm angedroht wurde, ihn in Gewahrsam zu nehmen, habe er mit einer "15 Zentimeter langen Schere in der Hand" der Polizei angedroht, sie "plattmachen" zu wollen. "Er drohte, sie abstechen und töten zu wollen", so die Staatsanwältin. Dabei habe der Mann "Stichbewegungen mit der Schere" gemacht. Nachdem er so auf die Polizisten zukam und diese ihn festnehmen wollten, habe der Leimener um sich geschlagen und einen Polizisten verletzt. Dieser habe einen Anbruch der Mittelhand erlitten. Eine spätere Blutprobe wies 1,73 Promille Alkoholanteil nach. Dem Mann droht wegen Bedrohung und "Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte" die einstweilige Unterbringung. Weiter geht das Verfahren am 24. November.