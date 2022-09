Von Max Rieser

Schriesheim. Steuererhöhungen sind kein Thema, mit dem man sich beliebt macht. Trotzdem muss von Zeit zu Zeit darüber gesprochen werden, so wie in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, wo eine Neufassung der "Hebesatzung", also eine Steuererhöhung zum 1. Januar 2023 beschlossen wurde. Es ist das erste Mal seit 2018, dass in Schriesheim die Grundsteuer A