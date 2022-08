Gaiberg. (lew) Das frisch sanierte Rathaus erstrahlt förmlich in neuem Glanz, doch die direkte Umgebung kann da noch nicht ganz mithalten. Diesen Eindruck hat zumindest ein RNZ-Leser, der sich fragt: "Warum ist das Umfeld so verschandelt?" Er wundere sich, warum die Handwerker das so hinterlassen haben, frage sich, ob noch Rechnungen offen sind und spricht unverhohlen von einer "Schandstelle": "Passiert da noch was in nächster Zeit oder bleibt das so ?"

Was der Leser meint, sind Bauzäune, die auf Höhe des Rathauses den Gehweg blockieren. Hinter diesen Bauzäunen stapelten sich bis zum Wochenende auf einem Haufen unter anderem Paletten, Holzbretter, Müllsäcke und diverse Baustelleneimer. Auch ein Baustellenschild, das den Verkehr auf eine Geschwindigkeit von zehn Kilometern pro Stunde drosseln soll, steht noch. Erst rund 100 Meter weiter die Hauptstraße entlang geht es nach dem Passieren des Rathauses mit Tempo 30 weiter. Doch warum ist das Material noch nicht weggeräumt worden? Stehen noch Arbeiten aus?

Die RNZ hat im Gaiberger Rathaus nachgehakt und von Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel folgende Auskunft erhalten: Die Gemeinde habe eine Baustellenzwischenreinigung veranlasst. Diese sei der Rathauschefin zufolge bereits am Freitag und Samstag ausgeführt worden. Hintergrund der Reinigung sei dabei aber in erster Linie, dass die Fenster abgenommen werden. "Das geht nämlich nur, wenn diese sauber sind", so Müller-Vogel.

Die Außenfassade sei bereits fertiggestellt. Im Inneren des Rathauses dagegen gebe es noch eine "Großbaustelle", ein Umzug sei für Dezember oder Januar geplant. Der Außenbereich, dessen Zustand der Leser anmahnt, sei übrigens bei der Reinigung mitinbegriffen gewesen. Dass die Baustelle immer noch mit einem Bauzaun abgesichert ist, sei "für das menschliche Auge nicht schön", weiß auch die Bürgermeisterin. Doch gleichzeitig warnt sie schon einmal vor: "Ab 7. September wird dann auch noch die Außenanlage neu gemacht, da wird der Zustand deutlich schlimmer sein."

Die Frage des Lesers nach möglichen noch offenen Rechnungen beantwortet Müller-Vogel mit einem Augenzwinkern: "Wir haben natürlich keine offenen Rechnungen bei den Handwerkern – aber wo gearbeitet wird, da gibt es eben Dreck."