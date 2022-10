Von Axel Sturm

Ladenburg. Mit dem Fußverkehr-Wege-Check in Ladenburg geht es gut voran. Nach der theoretischen Auftaktveranstaltung in der vergangenen Woche erfolgte nun der erste von zwei praktischen Rundgängen. 50 Kommunen in Baden-Württemberg hatten sich für das Förderprogramm des Landes beworben, und Ladenburg erhielt als eine von 15 im Lande und als einzige Stadt im