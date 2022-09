Wiesloch. (lmh) Was brauchen wir wirklich in der Klimakrise und was können wir tun, um die Zukunft zu sichern? Um diese Fragen drehte sich eine Diskussionsveranstaltung der SPD-Ortsvereine Baiertal, Schatthausen und Wiesloch. Zu Gast waren im Kulturhaus in Wiesloch Lena Bantscheff und Nils Sandritter von der lokalen "Fridays for future"-Gruppe Wiesloch sowie der Umweltwissenschaftler und Buchautor Professor Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Er ist Autor des Buchs "So reicht das nicht"und ein Fürsprecher der "Fridays for future"-Bewegung. Gemeinsam mit den Aktivisten diskutierte er das Thema Klimakrise und mögliche Lösungswege.

Breiten Raum nahm an diesem Abend die Wegwerfgesellschaft ein, die alle drei kritisch sehen: "Wir haben nicht mehr viel Zeit", so Sandritter. Er forderte Klimagerechtigkeit, damit sich auch ärmere Bevölkerungsschichten den Klimaschutz leisten können. Als Beispiel dafür nannte er Fleischersatzprodukte, die im Vergleich zu echtem Fleisch teurer sind. "Nachhaltigkeit muss bezahlbar sein", findet auch Bantscheff und nannte Begriffe wie Recycling oder "Second-Hand"-Einkäufe. "Wir müssen das, was wir bereits haben, besser nutzen."

Alle drei waren sich einig, dass man in Zukunft ökologischer leben müsse. "Wir müssen alle Produkte umweltfreundlich produzieren", sagte Bantscheff. Dabei sei es aber wichtig, zu einem Prinzip des "Remanufacturings" zu kommen. Das heißt, dass nicht die Verschrottung die Lösung ist, sondern die Wiederverwendung. Hierbei müssten Aktivisten und Aktivistinnen allerdings Hand in Hand mit der Politik arbeiten. Und von der wünschen sich Nils Sandritter und Lena Bantscheff mehr Handlungsmut. "Wenn wir nur weiterreden, dann sitzen wir 2036 immer noch hier und dann ist es zu spät." Die Jugendlichen sind der Meinung, dass der politische Wille, schnell etwas zu ändern, da sein müsse, da die Zeit knapp werde und man bald etwas an der Situation ändern müsse. Man müsse zusammen arbeiten und vor allem gut kommunizieren, um das Problem zu beheben und schnell einen nachhaltigen Weg finden zu können.

Das sieht auch Weizsäcker so. Er sagte außerdem, dass man sich von dem Anspruch verabschieden müsse, dass alle Produkte so billig wie möglich sein müssten. Denn billig bedeute gleichzeitig auch ungerecht und das zerstöre die angestrebte Gerechtigkeit. Man müsse eine Balance finden, mit der alle Beteiligten zufrieden sind. Weizsäcker meint, dass die Jungen das System der Alten überwinden würden und man gemeinsam an guten Lösungen arbeiten könnte.

