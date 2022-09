> Der Gartenschaupark in Hockenheim bietet für jeden etwas: Wer es ruhiger mag, besieht sich die Aquarienausstellung mit Meerwasseraquarien oder den Rosengarten, Wissbegierige sind am Lehrbienenstand gut aufgehoben, die Kleinen toben über den Spielplatz und die Großen powern sich auf dem Beachvolleyballfeld aus.

Rhein-Neckar. (RNZ/mare) Chaos am Flughafen, Stau auf der Autobahn? Das muss man sich nicht antun, um einen schönen Urlaub zu erleben. Man muss noch nicht einmal weit reisen. Denn im Rhein-Neckar-Kreis und im Odenwald gibt es genug lohnende Ziele und Angebote. Einen Überblick über Parks und grüne Oasen in der Natur hat das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis zusammengestellt.

> Eine Übersicht über Grünanlagen im Rhein-Neckar-Kreis findet sich unter www.deinefreizeit.com/deine-freizeit/natur/gruenanlagen. Hier gibt es auch die Broschüre "GartenpfOrte" zum kostenlosen Download, in der attraktive Grünanlagen aus der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar versammelt sind.

> Klein aber fein: der Historische Schlosspark in Angelbachtal-Eichtersheim. Das Wasserschloss stammt aus dem 16. Jahrhundert und ist bis heute allseitig von Wasser umgeben. Botanische Besonderheiten wie ein mächtiger Ginkgo-Baum oder eine ausladende und sehr bizarre Hängebuche schmücken den Park. Ein besonderer Anziehungspunkt für Kunstfreunde: Der Skulpturenpark mit Großplastiken des ansässigen Künstlers Jürgen Goertz.

Mehr Infos unter: www.sinsheimer-erlebnisregion.de/Media/Attraktionen/Schlosspark-Eichtersheim

Mehr Infos unter: www.hockenheim.de/startseite/leben/gartenschaupark

> Das Prachtstück im Rhein-Neckar-Kreis ist der Schlossgarten Schwetzingen. Elemente des französischen Barock und englischer Landschaftsgärten finden sich hier wieder; das großzügige Gelände bietet Wasserspiele, eine Gartenmoschee, die künstliche Ruine des Merkurtempels und vieles mehr. Führungen werden angeboten.

Mehr Infos unter: www.schloss-schwetzingen.de/erlebnis-schloss-garten/garten

> Selten liegen Parks, Gärten und sogar ein Wald so zentral in der Innenstadt wie in Weinheim. Der heutige Schlosspark mit seinen grünen Wiesen, dem malerischen kleinen Weiher, den verspielten Fontänen sowie den exotischen Bäumen und Büschen entstand um 1800. Nach Kaugummi und Süßigkeiten riechen die Bäume im benachbarten Exotenwald, der sich an den Schlosspark anschließt und auf einer Fläche von rund 60 Hektar 170 Arten versammelt. Beeindruckende Mammutbäume bilden das Herzstück. Der Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof ist neben dem Naturgenuss auch wissenschaftlichen Untersuchungen gewidmet. Neben den 2.500 Staudenarten gehören zu den Besonderheiten auch ehrwürdige Bäume und Gehölze, wie eine 230-jährige Riesenplatane mit einem hohlen Stamm, der sogar begehbar ist.

Mehr Infos unter: www.weinheim.de/670023

> Die Schwetzinger Hardt im Rhein-Neckar-Kreis ist das größte regionale Waldschutzgebiet in Baden-Württemberg. Die Natur darf sich hier frei entfalten und gleichzeitig findet der Mensch seinen Platz. Sehr gut ausgeschilderte Radwege, Wanderwege und Reitpfade führen durch die historisch gewachsene Waldlandschaft. Eine der neueren Attraktionen ist der erste Totholzgarten Baden-Württembergs, der rund 50 totholzbewohnenden Käferarten, darunter auch Urwaldreliktarten, Unterschlupf bietet. Sechs der in einem ersten Monitoring gefundenen Käferarten gelten bundesweit sogar als stark gefährdet.

Mehr Infos unter: www.schwetzinger-hardt.forstbw.de/das-waldschutzgebiet

> Der Naturpark Neckartal-Odenwald umfasst die waldreichen Mittelgebirgslandschaften des Odenwalds mit der Bergstraße im Westen, dem Bauland im Osten, dem Kraichgau im Süden und dem tief eingeschnittenen Neckartal. Neben gut ausgeschilderten Wanderwegen und Mountainbike-Routen lockt ein Jahresprogramm in den Naturpark, das alle Themenbereiche von Wanderungen und Führungen über Märkte bis hin zu speziellen Gruppenangeboten abdeckt.

Die Geschäftsstelle und das Naturparkzentrum befinden sich in Eberbach. Hier erhalten Interessierte nützliche Informationen zu den Touren bezüglich Dauer, Schwierigkeit und Ansprechpartner. Zusätzlich führen 280 m² Ausstellungsfläche über Stock und Stein, Höhen und Tiefen, Streuobstwiesen und Buchenwälder der Umgebung. Hier können Groß und Klein die Tier-, Mineral- und Pflanzenwelt der Landschaft noch einmal neu erfahren - mit allen Sinnen und mit viel Spiel, Spaß und Wissenswertem.

Mehr Infos unter: www.naturpark-neckartal-odenwald.de

> Der GEO-Naturpark Bergstraße-Odenwald erstreckt sich auf 3.500 km² über drei Bundesländer (Baden-Württemberg, Bayern und Hessen), auch zwölf Städte und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises gehören dazu. Der Begriff "Geopark" ist ein Prädikat für Gebiete, die über ein besonders reichhaltiges geologisches Erbe verfügen. Die Ranger im Geo-Naturpark können für Touren gebucht werden. Dabei vermitteln sie Wandergruppen spannendes Wissen über Landschaft und Kulturgeschichte, oder sie sind mit einer Menge Kinder unterwegs, die sie spielerisch in die Geheimnisse der Natur einweihen.

Mehr Infos unter: www.geo-naturpark.net

> Vor allem Kinder genießen die Natur am meisten, wenn sie ihnen spielerisch nähergebracht wird. Auch dafür gibt es im Rhein-Neckar-Kreis reichlich Gelegenheit. Der Naturerlebnispfad Angelbachtal lädt Kinder ein, um den Titel des "Buchenwaldmeisters" zu kämpfen. (Eltern dürfen aber sicher auch mitmachen.) Auf einer Strecke von ca. 2,8 Kilometern gibt es eine Menge an Informationen und Rätseln und um den Wald. In zwei Teams kann man hier gegeneinander antreten. Über eine App gibt es weiteren Spielspaß und sehr viel Wissen rund um die Themen des Waldes.

Mehr Infos unter: www.buchenwaldmeister.de

> Das Maislabyrinth in Hockenheim hat seit dem 23. Juli 2022 wieder geöffnet. Kleine und große Leute können sich wieder auf den ca. 2,5 Kilometer langen Irrwegen tummeln und dabei ihre Ausdauer und ihren Orientierungssinn auf die Probe stellen. Wie immer ist im Maisfeld ein Lehrpfad aus der Landwirtschaft versteckt.

Mehr Infos unter: www.maislabyrinthhockenheim.de

> Auch der Hegehof in Ladenburg verfügt über ein Maislabyrinth, in diesem Jahr mit Gewinnspiel zum Thema "Unsichtbare Welten", und lockt Familien außerdem mit einem Café mit angrenzenden Spielplatz.

Mehr Infos unter: www.hegehof.de

> Der 2,5 Kilometer lange Sinnenpfad führt von der Stadt Neckargemünd in den Ortsteil Waldhilsbach. Mit über 17 verschiedenen Elementen (wie zum Beispiel Düfte erraten, Tarzanseil, Gnom-Garten, Balancierstamm, Klangspiel oder Barfußweg) lädt er zum Erleben, Genießen und Besinnen ein. Der Weg ist gut ausgebaut und auch mit Kinderwagen zu bewältigen.

Mehr Infos unter: www.sinnenpfad.de