> Den Eppelheimer Fairteiler verschönern ist von 10 bis 16 Uhr die Aufgabe vor dem Stadtpark hinter der evangelischen Kirche, Hauptstraße 56. Der Fairteiler ist ein Ort, an dem jedermann übrig gebliebene, aber noch unbedenklich genießbare Lebensmittel bringen oder kostenlos mitnehmen darf. Er besteht in Eppelheim seit vielen Jahren, die Hütte wurde zuletzt beim Freiwilligentag 2018 renoviert. Nun stehen "einige Arbeiten im Innern und eine neue Außenfarbe" an, die auf Initiative der Eppelheimer Grünen angegangen werden. Materialien dafür werden vom Bauhof gestellt.

Region Heidelberg. Immer im Zwei-Jahres-Rhythmus und nun am morgigen Samstag, 17. September, heißt es wieder: "Wir schaffen was". So lautet das Motto des Freiwilligentages der Metropolregion Rhein-Neckar, dessen achte Ausgabe ansteht. Auch in einigen Gemeinden der Region sollen Pinsel und Hammer oder Schaufel und Spaten geschwungen und an nur einem Tag viel bewegt werden. 14 Projekte in sieben Orten laden zum Mitmachen ein. Diese und weitere suchen noch Helfer: Zur kompletten Liste und Anmeldung geht es auf der Internetseite www.wir-schaffen-was.de Die RNZ gibt, sofern bekannt, einen Überblick über die verschiedenen Projekte und zeigt, wo im Heidelberger Umland – Stand gestern Abend – noch Plätze frei sind.

Von Benjamin Miltner

Region Heidelberg. Immer im Zwei-Jahres-Rhythmus und nun am morgigen Samstag, 17. September, heißt es wieder: "Wir schaffen was". So lautet das Motto des Freiwilligentages der Metropolregion Rhein-Neckar, dessen achte Ausgabe ansteht. Auch in einigen Gemeinden der Region sollen Pinsel und Hammer oder Schaufel und Spaten geschwungen und an nur einem Tag viel bewegt werden. 14 Projekte in sieben Orten laden zum Mitmachen ein. Diese und weitere suchen noch Helfer: Zur kompletten Liste und Anmeldung geht es auf der Internetseite www.wir-schaffen-was.de Die RNZ gibt, sofern bekannt, einen Überblick über die verschiedenen Projekte und zeigt, wo im Heidelberger Umland – Stand gestern Abend – noch Plätze frei sind.

Eppelheim

> Ortseingangsschilder mitgestalten lautet der Auftrag im Namen der Stadt. Die hat zwei neue Tafeln für ihre Ortseingänge geplant, die auf der Vorderseite Bürger und Gäste mit "Herzlich willkommen" begrüßen. Und auf der Rückseite eine Vorrichtung für ein Insektenhotel besitzen. Hierfür sind die Einzelteile bereits vorgefertigt und sollen zwischen 9 bis 14 Uhr am Bauhof laut Stadt "unter fachkundiger Anleitung zusammengebaut und dann vor Ort montiert" werden. Bei den gesuchten Freiwilligen ab 16 Jahren ist handwerkliches Geschick "wünschenswert, aber keine Voraussetzung." Für Verpflegung ist gesorgt.

17 von 30 Plätzen sind noch frei

> Den Eppelheimer Fairteiler verschönern ist von 10 bis 16 Uhr die Aufgabe vor dem Stadtpark hinter der evangelischen Kirche, Hauptstraße 56. Der Fairteiler ist ein Ort, an dem jedermann übrig gebliebene, aber noch unbedenklich genießbare Lebensmittel bringen oder kostenlos mitnehmen darf. Er besteht in Eppelheim seit vielen Jahren, die Hütte wurde zuletzt beim Freiwilligentag 2018 renoviert. Nun stehen "einige Arbeiten im Innern und eine neue Außenfarbe" an, die auf Initiative der Eppelheimer Grünen angegangen werden. Materialien dafür werden vom Bauhof gestellt.

6 von 15 Plätzen sind noch frei

Leimen

> Einen Raum der Begegnung gestalten gilt es in Leimen. Die von der Stadt geschaffene Einrichtung "Quer" in der Rathausstraße 15a steht kurz vor der Eröffnung. Im Endspurt sollen Freiwillige von 10 bis 13 Uhr "ein paar Aufhübschungsaktionen" starten, konkret eine Wand im Innern farbig gestalten, zudem ein Bücherregal sowie einen Pflanzenkasten aus Palettenmöbeln bauen und gestalten. Der Raum für Begegnungen soll gesellschaftliches Miteinander innerhalb der Nachbarschaft unterstützen und "als Anlaufstelle bei Fragen, Ideen und zur Meldung bei Problemen im Viertel" dienen.

1 von 5 Plätzen ist noch frei

Meckesheim

Bei den gleich fünf Projekten in der Gemeinde ist jeweils eine Arbeitszeit von 10 bis 16 Uhr vorgesehen – und ein gemeinsamer Abschluss am Bauhof mit Umtrunk. Die Gemeinde stellt die Materialien für die Aktionen, bei der Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und gute Laune gefragt sind.

> Einen Brunnenschacht freilegen ist die Herausforderung bei der Martinskapelle an der Luisenstraße am Ortsausgang in Richtung Mönchzell. Hier soll das marode Mauerwerk des Sammelschachts der Quelle unterhalb der Ruine abgetragen werden. Das Projekt ist auf längere Zeit angelegt, der Freiwilligentag soll den Auftakt machen und der Bauhof der Gemeinde wird bereits Vorarbeiten ausführen.

8 von 20 Plätzen sind noch frei

> Den Geräteschuppen im Mönchzeller Kindergarten verschönern können Freiwillige in der Blumenstraße 10. Der Außenbereich des katholischen Kindergartens "St. Hedwig" soll einen neuen Anstrich erhalten. Dafür wird zunächst das Holz des Schuppens angeschliffen, ehe es an Pinsel und Farbe geht.

19 von 20 Plätzen sind noch frei

> Einen Kinderspielplatz aufwerten sollen die Helfer "Am Gemeindeberg". Dort soll zum einen der Sandkasten mit einem Sonnensegel ausgestattet werden. Zum anderen geht es bei dem Projekt darum, das Klettergerüst abzuschleifen und mit einen neuen Anstrich zu versehen.

11 von 20 Plätzen sind noch frei

> Der Gerätehütte im Kindergarten "St. Martin" einen neuen Anstrich geben ist das Ziel in der Straße "Am Rohrbächle 13". Dort soll der Außenbereich der katholischen Einrichtung "im Rahmen von Malerarbeiten verschönert werden". Dafür ist zunächst das Holz der Hütte durch das Anschleifen aufzubereiten, ehe die Freiwilligen zudem den Pinsel schwingen und einen neuen Anstrich auftragen.

16 von 20 Plätzen sind noch frei

> Mauerseglern beim Nisten helfen können Freiwillige im Krebsbachweg 1. Beim vom Naturschutzbund (Nabu) organisierten Angebot werden aus Holz spezielle Nistkästen für die Brutvögel gebaut. Diese werden immer wichtiger, weil durch Neubauten und Sanierung von Häusern geeignete Nistplätze der Vögel immer seltener werden.

16 von 20 Plätzen sind noch frei

Neckargemünd

Der Ortsteil Dilsberg beteiligt sich mit zwei Projekten am Freiwilligentag, die auf der zentralen Internetseite nicht zu finden sind. Für beide Aktionen ist um 9 Uhr Treffpunkt am Stefan-Wiltschko-Platz, Helfer sind eingeladen und willkommen.

> Die Treppe am Herrzehntenweg erneuern.

> Einen Bücherschrank auf dem Stefan-Wiltschko-Platz errichten.

Neckarsteinach

> Den Sitzbänken am Neckarlauer neuen Glanz verleihen steht im Zentrum des Projekts vom örtlichen SPD-Ortsverein. Der sieht das Neckarufer neben den vier Burgen als Aushängeschild des hessischen Städtchens und möchte von 10 bis 15 Uhr die dortigen Sitzmöglichkeiten auf Höhe des Schiffsanlegers auf Vordermann bringen. Soll heißen: Mit Papier anschleifen, mit Pinsel lasieren – und zudem im Umfeld das wuchernde Unkraut entfernen.

8 von 20 Plätzen sind noch frei

Sandhausen

> Der Kermesbeeren den Garaus machen können Erwachsene ab 18 Jahren von 11 bis 17 Uhr im Hardtwald. Bei der Aktion des neuen Vereins "Pro-Waldschutz" soll die Ausbreitung der bis zu drei Meter hohen invasiven Staude mit bis zu zwei Meter langen Wurzeln eingedämmt werden. Für die Großaktion mit bis zu 100 Freiwilligen sind Spaten, Handschuhe, festes Schuhwerk und langärmelige Kleidung gefragt. Treffpunkt ist der Parkplatz "Schützenhaus" am verlängerten Lattweg, für Getränke und kleines Vesper ist gesorgt.

31 von 100 Plätzen sind noch frei

Wiesenbach

> Die Gemeinde gemeinsam sauberhalten ist Sinn des Wiesenbacher Gemarkungsputzes. Dieser startet um 9 Uhr am Rathaus und hat laut Verwaltung folgende Ziele: Umweltbewusstsein wecken, Bürgerengagement stärken, für die Abfallproblematik sensibilisieren. In Kleingruppen werden allerlei Müll und Unrat auf den Straßen und in der Landschaft gesammelt. Ausdrücklich ist auch der Nachwuchs als "Picobello-Kids" zur Aktion eingeladen, die um etwa 12.30 Uhr mit einem Imbiss auf dem Rathausplatz abschließt.

1 von 30 Plätzen ist noch frei

> Eine Eidechsenburg bauen lautet der Arbeitstitel für das zweite Angebot der Gemeinde. In einer Streuobstwiese soll aus Sand und Feldsteinen Lebensraum und Unterschlupf für Eidechsen und andere Reptilien entstehen. Die Freiwilligen – gesucht sind Leute, die gerne buddeln und auch schwerere Steine schleppen können – werden auch einen sandigen Platz zur Eiablage anlegen. Neben Arbeitshandschuhen und festem Schuhwerk sind, wenn vorhanden, Schaufel und oder Spaten mitzubringen, für Vesper ist gesorgt.

Achtung: Für dieses Projekt werden keine Helfer mehr gesucht