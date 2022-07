Wiesloch. (hds) Es war, und dies zu ersten Male, ein doch eher ungewöhnlicher Ort für den Ehrungs- und Beförderungsabend der Freiwilligen Feuerwehr Wiesloch. Statt im Gerätehaus an der Baiertaler Straße hatte man sich den Gerbersruhpark ausgesucht, um "unter freiem Himmel" rund um den Pavillon zu feiern. Gleich zwei Jahre mussten aufgearbeitet werden, denn wegen der Pandemie konnten keine Veranstaltungen in Sachen Kameradschaftsabende stattfinden.

Abteilungskommandant Marco Friz begrüßte in dem doch ungewöhnlichen, aber netten Ambiente die Mitglieder der Weinstadt-Wehr, die zum großen Teil mit Partnerin und Partner erschienen waren. Als Ehrengäste waren Oberbürgermeister Dirk Elkemann und Bürgermeister Ludwig Sauer gekommen. Letzterer gar in "besonderer Mission", wurde er doch im Verlauf des Abends für 45-jährige Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr geehrt und erschien daher in Uniform. Friz wandte sich insbesondere an die Angehörigen und Partner. "Ihr seid der Fels in der Brandung und haltet allen, die im Einsatz sind, den Rücken frei", bedankte er sich. An alle adressiert betonte er "Ich bin sehr stolz, vor euch stehen zu dürfen. Warum, weil ihr euch diesen Rahmen mehr als verdient habt, durch Engagement, Fleiß und – wenn ich an eure Begleitung denke, durch Verzicht und Akzeptanz."

Die Liste der zu Ehrenden war lang, da man die zurückliegenden zwei Jahre nachholen musste. Insgesamt 39 Personen waren es, denen Hände geschüttelt und Gutscheine – sowie die jeweiligen Urkunden – überreicht wurden. Unterstützt wurde Friz dabei unter anderem von Oberbürgermeister Dirk Elkemann und dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Ingo Schmideberg.

Es wurde sowohl von städtischer als auch von staatlicher Seite Ehrungen ausgesprochen. Er habe, so Friz, mal die Zugehörigkeit aufaddiert. "Da kommen 1050 Jahre zusammen, verkündete er stolz. Auch insgesamt 36 Beförderungen standen auf dem Programm. Derzeit hatte die Wieslocher Wehr zum Jahreswechsel 153 Frauen und Männer in ihren Reihen, davon 99 alleine in der Einsatzabteilung, 41 bei der Jugendfeuerwehr und 13 in der Alters- und Ehrenabteilung.

Und doch klangen bei Friz auch kritische Worte an. Es ging um den Zustand des Feuerwehrgerätehauses, das in die Jahre gekommen ist. Gebaut wurde die Unterkunft für die Wehrleute 1981/82. Zwar sei, so Friz, der Fuhrpark und die technische Ausrüstung auf einem guten Stand und dafür gab es auch anerkennende Worte in Richtung Verwaltung und Gemeinderat. Allerdings sei es wichtig, sich mit der Rathausspitze weiterhin konsequent ...