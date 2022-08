Stattdessen genossen sie das vielfältige Programm, bereichert durch einen Auftritt des Musikvereins Stadtkapelle Walldorf. Kinder konnten sich, wenn sie nicht wie die Erwachsenen die Flugvorführungen bestaunten, auf einem kleinen Rummel mit Trampolin und zwei Karussells austoben, mit kleinen Modellfliegern spielen und Süßes an den Buden erbetteln. Modellflugvorführungen und Fallschirmsprünge machten zudem Lust, sich selbst mal in die Lüfte zu erheben.

Am Abend vor den Flugtagen, als das fürchterliche Unwetter Walldorf heimsuchte, war die Sorge, ob alles wie geplant klappen würde, noch mal groß. "Mit acht Mann hingen wir am Zelt, um es am Wegfliegen zu hindern – im strömenden Regen", erzählte Schmitz. Am nächsten Mittag klarte es aber allmählich auf, die letzten Pfützen versickerten und die Gewitterwolken türmten sich weit weg auf. Am zweiten Flugtag war es angenehm spätsommerlich. Kleine Verzögerungen gab es im Ablauf, davon bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer aber praktisch nichts mit.

Von Sebastian Lerche

Walldorf. "Gut, richtig gut" fühlten sich Mathias Schmitz und sein Team von der Segelflugabteilung des Walldorfer Aeroclubs: Endlich waren nach der langen Corona-Zwangspause wieder ihre Flugtage möglich und sie konnten ein erfreulich großes Publikum an der Faszination Fliegen teilhaben lassen. Der erste Tag war ordentlich, der zweite Tag zu Schmitz’ Freude außergewöhnlich gut besucht.

Am Abend vor den Flugtagen, als das fürchterliche Unwetter Walldorf heimsuchte, war die Sorge, ob alles wie geplant klappen würde, noch mal groß. "Mit acht Mann hingen wir am Zelt, um es am Wegfliegen zu hindern – im strömenden Regen", erzählte Schmitz. Am nächsten Mittag klarte es aber allmählich auf, die letzten Pfützen versickerten und die Gewitterwolken türmten sich weit weg auf. Am zweiten Flugtag war es angenehm spätsommerlich. Kleine Verzögerungen gab es im Ablauf, davon bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer aber praktisch nichts mit.

Stattdessen genossen sie das vielfältige Programm, bereichert durch einen Auftritt des Musikvereins Stadtkapelle Walldorf. Kinder konnten sich, wenn sie nicht wie die Erwachsenen die Flugvorführungen bestaunten, auf einem kleinen Rummel mit Trampolin und zwei Karussells austoben, mit kleinen Modellfliegern spielen und Süßes an den Buden erbetteln. Modellflugvorführungen und Fallschirmsprünge machten zudem Lust, sich selbst mal in die Lüfte zu erheben.

Kräftigen Applaus erhielten die verschiedenen Vorführungen, auch mit Modellmaschinen. Foto: Lerche/Pfeifer

Die Schlangen bei den Rundflügen waren lang, keine Pause für die fünf Maschinen, die bis zu drei Gäste über die Ortschaften rund um Walldorf trugen, zu Hockenheimring, Schwetzinger und Heidelberger Schloss, über Wälder, Felder und Weinberge oder zu den Rheinauen. Freunde des Aeroclubs ließen Fans historisch bedeutsamer Fluggeräte auf ihre Kosten kommen: So gab es einen Vorbeiflug einer Boeing Stearman, eines Doppeldecker-Schulflugzeugs des US-Militärs, und ein Bell UH-1 kam vorbei, ein Mehrzweckhubschrauber, der einst im Vietnamkrieg eingesetzt wurde.

Auf viel Interesse beim jungen Publikum stieß das Infoangebot der Segelflug-Jugend. Sie lud dazu ein, sich ins Cockpit eines Schulungsfliegers zu setzen: "Eine gutmütige Astir Club, die schon etwas älter ist", wie der 19-jährige Alex erklärte. "Die fliegt sich leicht." Er hat den Segelflugschein seit zwei Jahren.

Für Fans historisch bedeutsamer Fluggeräte war der Besuch eines Bell UH-1, ein Mehrzweckhubschrauber wie er einst im Vietnamkrieg eingesetzt wurde, spannend. Fotos: Lerche/Pfeifer

Gerade die Kinder hörten mit Entzücken, dass man sich schon mit 14 Jahren ans Steuer eines Segelfliegers setzen darf, während man aufs Auto noch warten muss. Etwas weniger entzückt waren sie, als sie von dem umfassenden Theorie-Unterricht erfuhren. "Flugrecht, Meteorologie, Funken, Flugzeugkunde, das ist um einiges aufwendiger als ein Führerschein", erklärte Alex. Mit dem Lehrer sitzt man ihm zufolge erst im Doppelsitzer, etwa einer Twin-Astir, und muss sein Können und vor allem Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit beweisen sowie diverse Prüfungen bestehen, ehe der ersehnte Alleinflug ansteht.

"Der Unterricht ist meistens im Winter", so Alex. "Im Sommer wollen die Lehrer selber fliegen." Um das mit der Schule unter einen Hut zu bringen, wird am Wochenende gelernt, in Seminaren, die einen ganzen Tag dauern können. Nach drei Jahren ist der Schein in der Regel geschafft, so Alex’ Erfahrung. "Die Kosten liegen etwa bei 2500 Euro." Er schätzt die tolle Atmosphäre im Verein, das freundschaftlich-vertrauensvolle Verhältnis zu den anderen: "Wir werden hier sehr gut geschult." Und mit dem Segelflugschein ist schon der erste Schritt zum Motorflug geschafft.

Kräftigen Applaus ernteten die Kunstflugpräsentationen. Udo Markert aus dem schwäbischen Hayingen zeigte im Doppeldecker Pitts S1 schwindelerregende Kapriolen. Der kräftige Motor und die durchdachte Konstruktion erlaubten ihm Loopings, Rollen, Wenden, Taumel- und Trudeleinlagen, dass man meinte, die Maschine stürzt ab, aber scheinbar mühelos, nur durchs lautere Röhren des Motors erkennbar, fing Markert sie immer wieder ab.

Während die Pitts Qualm aus Paraffinöl hinter sich herzog, machten die Segel-Kunstflieger Robin Kemter aus Sinsheim und der Walldorfer Peter Denner ihre eleganten Figuren mit Rauchpatronen an den Tragflächen für die Zuschauer kenntlich. Knoten, Schlaufen und Ausrufezeichen, wenn das Flugzeug nach einem Steigflug in seinen Rauch zurückfiel, malten sie an den Himmel.

Besonders beeindruckend war der Feuerwerksflug von Peter Denner. Am frühen Samstagabend montierte er Fontänen, Leuchtkugel-Werfer und anderes Feuerwerk an die Schwingen, um dann in der Dämmerung zu starten. Vor der dramatischen Kulisse der von letzten Sonnenstrahlen zum Glühen gebrachten Wolkengebirge hinterließen seine Manöver brennende Spuren.