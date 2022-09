Weinheim. (RNZ) Mit einer Höhe von circa 20 Metern und einem Stammdurchmesser von über einem Meter ist dieser etwa 120-jährige Feldahorn (Acer campestre) aus dem Revier von Förster Philipp Lambert eine Seltenheit. "Wir kennen den Feldahorn hauptsächlich als schmalen Baum oder Busch an Wald- oder Feldrändern, aber in dieser Dimension ist der Baum schon ein wahrer Schatz in meinem Revier" betont Lambert. "Hier an der Bergstraße auf den nährstoffreichen Lössböden findet der wärmeliebende Ahorn beste Wuchsbedingungen" fügt der Förster bei.

In der weitverzweigten, großen Baumkrone finden zahlreiche Tiere Unterschlupf und Nistmöglichkeiten. Die hellgrünen Blüten bieten im Frühling Wildbienen und Schmetterlingen willkommene Nahrung. Im Herbst sind die Samen ein Leckerbissen für viele Vogelarten. Der Feldahorn gilt auch als Zukunftsbaum in Zeiten der Klimaveränderung. Gegenüber Umweltbelastungen und Trockenheit zeigt sich der Baum sehr tolerant und seine verzweigte Herzwurzel macht ihn gegen Stürme sehr standfest. Einen besonderen Anblick bietet der Feldahorn im nahenden Herbst, wenn sich seine Blätter strahlendgelb bis orange einfärben.

Alle Naturbegeisterten und die, die es noch werden wollen, können den besonderen Baum im Stadtwald Weinheim bestaunen.

Ort des Geschehens

Auch interessant Freizeittipps: Hier gibt es tolle grüne Oasen im Kreis

Info: Parkmöglichkeiten gibt es in Richtung Birkenauer Tal, beim Sportschützen-Verein Weinheim.