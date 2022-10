"Ich grüß euch Leit un sag Bonjour, euer’n Chris isch heit retour", rief Kerwepfarrer Christian Schneider vom Wagen aus. Dabei hatte er im Gepäck sein "Repertoire" mit "G’ schichte, luschtig, sonderbar", manche waren sogar nicht ganz jugendfrei. Ein "Rüffel" ging an Oberbürgermeister Dirk Elkemann beziehungsweise den Wieslocher Gemeinderat mit Blick auf das Winzerfest: Denn bei all der Gaudi hatte man bei der Planung und Umsetzung nicht an die Kinder gedacht. "Was ihr do macht, isch allerhand, ma schämt sich jo im ganze Land. Stets will ma was for d’Kinner mache, das sie spiele, lerne, lache, doch beim ...

Von Agnieszka Dorn

Schatthausen. Die Botschaft war deutlich: "Ohne Schwimmbad gehen wir unter", hieß es auf einem Wagen beim Kerweumzug in Schatthausen. Dekoriert war der Wagen stilecht mit Schwimmreifen, Schwimmhilfen, Flossen und munteren Fischen. Bekanntlich ist die Zukunft des in die Jahre gekommenen Lehrschwimmbeckens angesichts klammer Kassen und Energiekrise ungewiss, gegen eine mögliche Schließung kämpft der Stadtteil zum Wohl der Kinder und Jugendlichen.

Temperaturen um die 18 Grad und Sonne satt lockten etliche Schaulustige zur Schatthäuser Eselskerwe auf die Straßen. Auch Oberbürgermeister Dirk Elkemann und Bürgermeister Ludwig Sauer waren vor Ort und lauschten der Kerwerede "Am Gänsebrunnen" nahe der evangelischen Kirche. Die Stimmung war ausgelassen.

Zur Eröffnung schon war das Kerwezelt voll besetzt. Foto: A.Dorn

Die Kerwekolonne startete pünktlich und schlängelte sich durch die Straßen. Für alle, die das auf den Motivwagen aufs Korn genommene Ortsgeschehen nicht mitbekommen hatten, gab es die passenden Geschichten in der Kerwerede. An der Spitze des Umzugs trotteten die Symbolfiguren Schatthausens – zwei Esel – samt dem Orts- und Kerwewappen. Nicht weit dahinter folgte der Wagen mit der Kerweschlumpel und vielen roten Herzchen und Blumen.

Die Schlumpel trägt den Namen "Bella" und der ist zugleich Programm, hübsch sieht die rassige Schönheit mit ihren schwarzen, langen, gelockten Haaren, dem rote Kleid und der coolen Sonnenbrille aus. Dem Wagen der Kerweborschte mit Kerwepfarrer Christian Schneider und Ulvi Bern, dem Vorsitzenden des Kerwevereins, folgte die "Feierwehr": Entlang der Straßen ließ sie eine bunte Schaumparty steigen und schmissige Musik sorgte für eine tolle Stimmung.

"Ich grüß euch Leit un sag Bonjour, euer’n Chris isch heit retour", rief Kerwepfarrer Christian Schneider vom Wagen aus. Dabei hatte er im Gepäck sein "Repertoire" mit "G’ schichte, luschtig, sonderbar", manche waren sogar nicht ganz jugendfrei. Ein "Rüffel" ging an Oberbürgermeister Dirk Elkemann beziehungsweise den Wieslocher Gemeinderat mit Blick auf das Winzerfest: Denn bei all der Gaudi hatte man bei der Planung und Umsetzung nicht an die Kinder gedacht. "Was ihr do macht, isch allerhand, ma schämt sich jo im ganze Land. Stets will ma was for d’Kinner mache, das sie spiele, lerne, lache, doch beim Sauerampferfescht gibt’s nur was für die große Gäscht". Und weiter: "Äm Kinneraag erblickt ma Trene, wonn sie vor de Woistand stehne. Sie wolle Lutscher, Zuckerwatte – ko Schorle oder Kaffee Latte." Nächstes Jahr sollte es dann mit einem Angebot für Kinder zusätzlich zum Weindorf besser laufen, so die Bitte.

Die "Schaumparty" der Feuerwehr ist im benachbarten Baiertal im neuen "Spritzehaus" passiert. "Doch wie bei vielen Großprojekte passieren Fehler – oft versteckte. Der Ingenieur zeigt wenig Geschick, plont er geje die Physik." Und weiter: "Jetzt steht in soiner Wohlfühlzone ä Löschfahrzeug mit viel Funktione. Um später Flomme mit zu kille, musch än d’ Tanks ä Konzentrat fille, äm Trichter werd do als mol g’spart. Un left än Liter mol vorbei, spritzt ma s’zomme eins, zwo, drei." Das Ende der Geschichte, war, dass der Schaum nicht ablaufen konnte und sich im Feuerwehrhaus sammelte. Das alles sorgte für viel Erheiterung und Gelächter.

Zuvor war die Kerwe mit dem Fassbieranstich im vollen Kerwezelt eröffnet worden, die Freude daran nach der langen Corona-Zwangspause war allen anzumerken. Ortsvorsteher Lutz Römmer nahm den Hammer in die Hand, holte schwungvoll aus und beförderte den Zapfhahn mit einem kräftigen Schlag ins Fass. Zwei Mal schlug er sicherheitshalber noch sachte nach und das Freibier floss. Der Jubel im Festzelt war groß.

„Des Mädel hot arg viel Dorscht“: Die Schlumpel heißt „Bella“. Foto: A.Dorn

"Ich schwetz zu euch vum g’wohnte Sockel, gegeißelt vum Coronajockel. Zwei Johr hot der uns jetz versaut, uns Umzug un unser Zeit geklaut", sprach Ulvi Bern, umringt von Kerweborscht samt Schlumpel, für alle seine Mitstreiter im Kerweverein. "Die Zeit die war für uns fatal, doch heit isch alles ganz normal. De Lauterbach werd zwar net lache, doch er konn jetzat nix meh’ mache", so Ulvi Bern. Die Aussicht auf die kommenden Tage folgte sogleich hinterher: "Mir losse d’Sau raus – konn’s euch saage, verwöhne d’ Gurgel un de Maage. Feiere, dass’s jeder sieht, un trinke, bis de Becher glieht."

Ulvi Bern wünschte allen Feierlustigen tolle Kerwetage. Auch Ortsvorsteher Lutz Römmer sprach einige Worte zum bunten Kerwevolk und freute sich, dass die Kerwe nun wieder wie gewohnt stattfinden kann. Römmer bedankte sich bei allen beteiligten Vereinen, ohne die die Kerwe nicht möglich gewesen wäre, und wünschte allen ein buntes Kerwetreiben sowie eine tolle Zeit.

Die Taufe der Kerweschlumpel übernahm Kerwepfarrer Christian Schneider und gab einen heiteren Einblick in die Namensfindung. "Denn onnerscht als de Kerweborscht hot des Mädel arg viel Dorscht. Ihr Nome, den sie jetzt erhält, kennt ma aus de spanisch’ Welt", sprach der Kerwepfarrer. Und weiter: "I hab sie vorhin bissl g’schuckelt un g’ merkt, ihr Leib isch ausgetruckelt. Deshalb wird jetzt nimmi g’ wad un mir schreite gleich zur Tat."

Für Lacher sorgte die Schaumparty der „Feierwehr“. Foto: A.Dorn

Schneider nahm ein Glas Bier in die Hand und taufte sie mit den Worten: "Du werscht getauft mit Gerstesaft, des mech dich willig un gibt Kraft." Das Bier floss über die lockigen Haare. Den Rest des Abends schaute "Bella" dann von der Bühne aus zu. Im Zelt herrschte ein fröhliches Gewusel, es gab Tanz mit Livemusik der Band "Jacky-Musik". Draußen vor dem Zelt genossen die Besucherinnen und Besucher die kleine Kerwemeile, sie hatten Spaß auf dem Rummel, beim Autoscooter oder auch auf dem Kinderkarussell.

Am heutigen Dienstag wird noch mal kräftig Kerwe gefeiert, ehe gegen 19 Uhr das Ende der Schlumpel naht. Am Denkmal findet ihre Verbrennung statt, danach klingt die Kerwe allmählich aus.