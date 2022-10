Eppelheim. (sg) Wenn Kinder, Kita-Personal und Fachverbände auf die Barrikaden gehen, dann geht es meist um pädagogisch Bedeutsames. Und das ist derzeit der Fall. Das seit 2016 vom Bund geförderte Programm für Sprach-Kitas "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" soll Ende 2022 auslaufen und zur Ländersache werden. Sprich: Künftig müsste die baden-württembergische Landesregierung die Finanzierung übernehmen.

Der Knackpunkt dabei ist: Zwischen dem Auslaufen des Bundesprogramms und dem Beginn des Landesprogramms liegt nach derzeitigem Stand eine mindestens sechsmonatige Lücke. Bundesweit sorgt dies für Verärgerung. Auch Marion Pflästerer, Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte Friedrich-Fröbel, die seit 2016 Sprach-Kita ist, sieht dies sehr kritisch: "Die Gefahr ist, dass sich das gesamte Netzwerk und die guten Strukturen in den einzelnen Kitas, die in der Vergangenheit aufgebaut wurden und sich bewährt haben, auflösen könnten. Das wäre sehr schade." Pflästerer ärgert sich zum einen, dass der Bund die Finanzierung des von Verbänden und Wissenschaft einhellig gelobten und in der Praxis eindeutig bewährten Programms abgibt, und zum anderen, dass die Übertragung dieser wichtigen Förderung von Kindern von Bund auf Land nicht im Vorfeld ordentlich und nahtlos geregelt wurde.

"Alle Sprach-Kitas hängen momentan in der Luft", berichtet sie. Eine finanzielle Überbrückung der Übergangsphase durch die Stadt oder Sponsoren wäre zwar denkbar. "Aber wir wollen keine Insellösung für uns, sondern eine Gesamtlösung für alle Sprach-Kitas erreichen", betont sie. Gefordert wird nun entweder die Beibehaltung des Bundesprogramms oder die gesamteinheitliche Übernahme des Programms durch die Länder in der bestehenden Form. Bundesweit setzten sich die Sprach-Kitas mit einem Aktionstag für den Erhalt oder die nahtlose Fortführung des Förderprogramms ein – auch in Eppelheim zeigte man Flagge: Statt zur Großkundgebung der