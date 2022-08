Eppelheim. (bmi) "Es hat sich zuletzt gehäuft." Ungewollt doppeldeutig und treffend fasst Eppelheims Stadtsprecherin Anette Zietsch das Problem mit den Hinterlassenschaften von Hunden zusammen. Deren Haufen häufen sich wieder vermehrt in der Stadt und sorgen für Unmut bei der Verwaltung sowie bei Fußgängern. Zudem kam es zu Zündeleien und Vandalismus auf der neu eröffneten Hundewiese am ehemaligen Wasserwerk.

"Eigentlich ist es mit gesundem Menschenverstand kaum zu begreifen" – so beginnt eine Mitteilung der Stadt, die über die jüngsten Vorfälle berichtete. So haben Unbekannte an der gerade installierten Hundewiese im Feldbereich Richtung Plankstadt eine Bank umgestoßen und ein Feuer an der Wiese angezündet. Schwarze Flecken im Gras zeugen davon. Der Akt der Zerstörung zuvor bedeutete überflüssige Mehrarbeit für die Bauhof-Mitarbeiter, die in diesen heißen, trockenen Tagen ohnehin kaum mit der Bewässerung der Pflanzen nachkommen, heißt es weiter. "Spielen Sie nicht mit dem Feuer" – appelliert die Stadt angesichts der anhaltenden Trockenheit an die Vernunft ihrer Bewohner.

Apropos Vernunft: Die vermissen die Verwaltungsmitarbeiter um Bürgermeisterin Patricia Rebmann auch bei Teilen ihrer Hundehalter. Die Hinterlassenschaften der Vierbeiner wurden zuletzt vermehrt nicht beseitigt, stattdessen "bleiben die Tretminen liegen", wie es in einer weiteren Mitteilung der Stadt heißt. Zuletzt vor allem im Bereich von Theodor-Heuss-Schule und Rudolf-Wild-Halle.

"Das Verhalten ist umso unverständlicher, da überall im Stadtgebiet Mülleimer mit Hundebeuteln angebracht sind" – und das sogar auf Vorschlag aus der Bürgerschaft im vergangenen Jahr "an ganz vielen Standorten", heißt es weiter, Am Ende war es der städtische Hausmeister Moez M’Rayah, der sich an den roten Beutelchen bediente und die Häufchen von Schulhof und Grünstreifen in der Schillerstraße entfernte ...