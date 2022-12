Von Christoph Moll

Eppelheim. Schluss, aus. Es war der 10. Oktober 2020, als Franz Maier zum letzten Mal seine Metzgerei in der Hauptstraße öffnete. Damals schon über 70, beschloss er nach über 40 Jahren in den Ruhestand zu gehen. Er übergab seine Metzgerei an Roland Unger, dessen Metzgerei mit Wurzeln in Neckargemünd auch in Heidelberg mehrere Filialen hatte.

Bis