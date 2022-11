Und es kommen wohl bald noch mehr dazu. Denn der Blitzer, so teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch auf RNZ-Nachfrage mit, ist bereits wieder in der Schulstraße aktiv. Es sei traurig, dass er nach so kurzer Zeit "als Objekt für Sprayer herhalten musste", hieß es von der Stadt, die allerdings "über kurz oder lang mit Beschmierungen oder gar Beschädigungen gerechnet" hatte. "Deshalb hat der Trailer auch eine Oberfläche, an der Beschmierungen nicht so stark haften bleiben, sondern leichter entfernt werden können", teilte Anwand mit. Entsprechend konnte der Bauhof den Blitzer bereits wieder reinigen; ...

Das war zwischenzeitlich nicht mehr möglich, da Unbekannte den für knapp 180.000 Euro neu angeschafften Blitzer nach nur wenigen Tagen im Einsatz mit roter und schwarzer Sprühfarbe beschmiert hatten – darunter auch die Scheibe, hinter der sich die Messtechnik des Geräts befindet. Dies geschah laut Auskunft der Stadt in der Nacht auf Sonntag. Die Beschädigung hatte die Stadtverwaltung bei der Polizei angezeigt. Bevor der Blitzer aber Vandalismus zum Opfer fiel, war er gewissermaßen fleißig: Seit seiner Aufstellung in der Schulstraße am 27. Oktober bis zum 2. November dokumentierte die Anlage laut Stadtsprecherin Svenja Anwand bereits 96 Verkehrsverstöße.

Rebmann bedankte sich überschwänglich bei CDU-Fraktionssprecher Trudbert Orth, der erklärt hatte: "Das ist keine Abzocke! Wer sich an die Regeln hält, muss auch nicht zahlen." So wie Orth betonte auch Rebmann, dass es darum gehe, dass die aufgestellten Regeln eingehalten werden und dazu die Gewissheit gehöre, dass auch wirklich kontrolliert wird.

Im Technischen Ausschuss war das Gespräch auf den "Blitzer" gekommen, nachdem Grünen-Fraktionssprecherin Christa Balling-Gündling wissen wollte, ob Eppelheim nicht auch wie in Wilhelmsfeld fünf mobile Geschwindigkeitsmesser für 10.000 Euro anschaffen könne. Sie erfuhr, dass es sich dabei um reine Tempoanzeiger handele, während die aktuell in der Schulstraße stehende und von manchen Mitbürgern kritisierte Anlage eine richtige "Blitze" sei. Bürgermeisterin Rebmann: "Wir haben so enge Straßen. Die 30er-Schilder dort haben ja eine Bedeutung. Es geht darum, dass wir die Menschen beschützen in unserer Stadt." Man könne nicht einfach Verkehrszeichen aufstellen und dann so tun, "als wäre es uns dann egal."

Eppelheim. (fhs/lesa) "Das ist mir echt ein Anliegen: Kinder gibt es nicht nur vor Schulen und Kindergärten, und Senioren nicht nur vor Heimen", bekräftigte Bürgermeisterin Patricia Rebmann, wieso sie hinter der mobilen Tempokontrolle steht, die aktuell in der Schulstraße aufgestellt ist und die wie berichtet Schmierer verunstaltet hatten.

Im Technischen Ausschuss war das Gespräch auf den "Blitzer" gekommen, nachdem Grünen-Fraktionssprecherin Christa Balling-Gündling wissen wollte, ob Eppelheim nicht auch wie in Wilhelmsfeld fünf mobile Geschwindigkeitsmesser für 10.000 Euro anschaffen könne. Sie erfuhr, dass es sich dabei um reine Tempoanzeiger handele, während die aktuell in der Schulstraße stehende und von manchen Mitbürgern kritisierte Anlage eine richtige "Blitze" sei. Bürgermeisterin Rebmann: "Wir haben so enge Straßen. Die 30er-Schilder dort haben ja eine Bedeutung. Es geht darum, dass wir die Menschen beschützen in unserer Stadt." Man könne nicht einfach Verkehrszeichen aufstellen und dann so tun, "als wäre es uns dann egal."

Rebmann bedankte sich überschwänglich bei CDU-Fraktionssprecher Trudbert Orth, der erklärt hatte: "Das ist keine Abzocke! Wer sich an die Regeln hält, muss auch nicht zahlen." So wie Orth betonte auch Rebmann, dass es darum gehe, dass die aufgestellten Regeln eingehalten werden und dazu die Gewissheit gehöre, dass auch wirklich kontrolliert wird.

Das war zwischenzeitlich nicht mehr möglich, da Unbekannte den für knapp 180.000 Euro neu angeschafften Blitzer nach nur wenigen Tagen im Einsatz mit roter und schwarzer Sprühfarbe beschmiert hatten – darunter auch die Scheibe, hinter der sich die Messtechnik des Geräts befindet. Dies geschah laut Auskunft der Stadt in der Nacht auf Sonntag. Die Beschädigung hatte die Stadtverwaltung bei der Polizei angezeigt. Bevor der Blitzer aber Vandalismus zum Opfer fiel, war er gewissermaßen fleißig: Seit seiner Aufstellung in der Schulstraße am 27. Oktober bis zum 2. November dokumentierte die Anlage laut Stadtsprecherin Svenja Anwand bereits 96 Verkehrsverstöße.

Und es kommen wohl bald noch mehr dazu. Denn der Blitzer, so teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch auf RNZ-Nachfrage mit, ist bereits wieder in der Schulstraße aktiv. Es sei traurig, dass er nach so kurzer Zeit "als Objekt für Sprayer herhalten musste", hieß es von der Stadt, die allerdings "über kurz oder lang mit Beschmierungen oder gar Beschädigungen gerechnet" hatte. "Deshalb hat der Trailer auch eine Oberfläche, an der Beschmierungen nicht so stark haften bleiben, sondern leichter entfernt werden können", teilte Anwand mit. Entsprechend konnte der Bauhof den Blitzer bereits wieder reinigen; weitere Schäden entstanden nicht.

Update: Mittwoch, 9. November 2022, 19.47 Uhr

Nagelneuer Blitzer beschmiert

Eppelheim. (lesa) Unflätige Begriffe in großer Graffiti-Schrift und eine sorgsam mit roter und schwarzer Farbe übersprühte Scheibe: So haben Unbekannte in den zurückliegenden Tagen einen mobilen Blitzer in der Schulstraße besprüht und diesen mit der zweifelhaften Verzierung wohl gleich außer Betrieb gesetzt. Denn hinter der besprühten Scheibe befindet sich üblicherweise die Messtechnik des Geräts, mit dem die Ordnungshüter Temposündern auf die Schliche kommen wollen.

Was doppelt bitter ist: Das Blitzgerät ist nagelneu und erst seit vergangener Woche im Einsatz. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung lässt sich der Anhänger mithilfe einer Anhängerkupplung einfach zwischen verschiedenen Standorten hin- und hertransportieren. Zu seinen technischen Vorzügen zählt außerdem eine Akkulaufzeit von acht bis zehn Tagen – und eine integrierte Alarmanlage, "die ihn gegen Vandalismus schützen soll".

>>> Vor einigen Jahren gab es mehrere Fälle, in denen Blitzer im Stadtgebiet beschädigt wurden. <<<

Ob die Alarmanlage ausgeschlagen hat, ist derweil nicht bekannt. Polizeisprecher Norbert Schätzle aber bestätigte auf Nachfrage der RNZ, dass die Beschädigungen am Sonntagvormittag von einem Zeugen angezeigt worden seien. "Wie hoch der Schaden ist, ist nicht bekannt." Auch seitens der Stadt gab es am Montag noch keine Einschätzung zur Höhe des entstandenen Sachschadens.

Erst in der vergangenen Woche hatte die Stadt sich stolz über die neue Errungenschaft gezeigt. Der Blitzer sollte für "mehr Verkehrssicherheit" sorgen. Gerade angesichts Eppelheims enger Straßen und Gehwege sei ein Ausweichen für Fußgänger auf die Fahrbahn nicht immer zu vermeiden. "Eine angepasste Geschwindigkeit kann Leben retten", appellierte die Stadt im Zuge dessen – wohl auch um etwaigen "Abzocke"-Vorwürfen seitens der Bürger zuvorzukommen. Die Schulstraße war der erste Einsatzort für den mobilen Blitzer, weil die Stadtverwaltung dort häufiger "prekäre Situationen" zwischen Autos und Schulkindern feststellt.