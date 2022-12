Eppelheim. (RNZ) Wenn die letzte Weihnachtskerze erloschen, die Gans verdaut ist, und die Geschenke umgetauscht sind, dann ist es Zeit fürs X-Mas Rockfestival in Eppelheim. Nach zwei Jahren Zwangspause feiert der X-Mas Rock in diesem Jahr seine 20. Auflage – mit fünf Bands, die sich den "Giganten der Rockgeschichte" verschrieben haben.

Veranstaltende Bands sind wie immer die AC/DC-Coverband Dirty Deeds und die Deep-Purple-Verehrer von Cheap Purple. Dazu lassen Ozzyfied (Ozzy Osbourne) und Crusader (Saxon) die Herzen von Rock- und Metalfans höher schlagen. In den Umbaupausen heizen Ralph US Strassner und Andy Kiesel von Kist ein. Und weil es dieses Jahr endlich das 20. Festival ist, gibt es einen Grund mehr, es kurz vor Silvester richtig krachen zu lassen und die Lautstärkeregler an den Gitarrenverstärkern aufzudrehen.

Rockfestival am Donnerstag, 29. Dezember, 19 Uhr, Eppelheim, Rudolf-Wild-Halle. Karten für 26,40 Euro bei RNZ-Ticketshop