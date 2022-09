Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Die Energiekrise ist auch in der Hopfengemeinde angekommen. Jeder, der am Montagabend die Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal des Rathauses verfolgte, bekam das im wahrsten Wortsinn am eigenen Leib zu spüren: Man sehe von der Beheizung ab und werde das gesamte Rathaus "auf maximal 19 Grad temperieren", erklärte Bürgermeister Hakan Günes