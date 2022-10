Edingen-Neckarhausen. (krs) Das war ein Ehrungsabend der besonderen Art. Der SPD-Ortsverein würdigte seine treuen Mitglieder im Nebenraum der Gaststätte "Bei Toni" – und der reichte kaum aus, so groß war der Andrang. Nach einigem Stühlerücken fand dann doch fast jeder ein Plätzchen, der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny, der zusammen mit dem Ortsvereinsvorsitzenden Wolfgang Jakel die Ehrungen vornahm, blieb schlicht stehen.

Es war Cunys erster Besuch als Abgeordneter im Ortsverein Edingen-Neckarhausen, aber es war ein einprägsamer. Er verlieh Thomas Zachler an diesem Abend die Willy-Brandt-Medaille, die höchste Auszeichnung der SPD an ihre Mitglieder. "Thomas, Du bist Sozialdemokrat durch und durch", sagte Cuny. Bei Cunys Nominierungsveranstaltung war es Zachler, der die Fürsprache für ihn hielt. "Dafür sucht man sich nicht irgendjemanden aus." Zachler habe immer mit angepackt, nie Nein gesagt, wenn es darum ging, Aufgaben zu übernehmen oder Flyer auszutragen. "Du bist Politik pur", führte der Landtagsabgeordnete aus. Nur für "dieses Fußball", da habe er kein Verständnis, sagte Cuny und löste Lacher im Saal aus. Zachler ist brennender Fan der TSG Hoffenheim, Cuny dagegen fiebert für die Eintracht Frankfurt mit. Und deswegen gab der Landtagsabgeordnete seinem Genossen bei der Übergabe der Medaille noch mit: "Die kommt aber nicht ans Trikot!" Zachler war überwältigt von der Auszeichnung. "So einen Kracher kann man nur kriegen, wenn das Umfeld stimmt", sagte er ergriffen. Er dankte Wegbegleitern wie dem ehemaligen Gemeinderat und Ehrenringträger der Gemeinde, Georg Kohler, aber auch insgesamt dem Ortsverein und seiner Familie.

Aber nicht nur Zachler hatte an diesem Abend Grund zur Freude. Cuny dankte zunächst einmal allen Mitgliedern des Ortsvereins für ihre Treue. Und er spannte den Bogen zu seiner Nähe zum Edingen-Neckarhäuser Ortsverein. Während seines Wahlkampfs sei Cuny in engem Austausch mit dem Ortsverein gewesen, vor allem mit Michael Bangert, und schließlich hat er auch Familie in der Doppelgemeinde. "Auch wenn die nicht alle in der SPD sind", sagte er und brachte die Runde abermals zum Schmunzeln. Denn sein Cousin Florian König sitzt für die CDU am Edingen-Neckarhäuser Ratstisch und kandidiert aktuell für das Amt des Bürgermeisters.

Wenn Cuny Ehrungen vornimmt, verliest er nicht nur Namen. Der Landtagsabgeordnete nennt immer besondere Ereignisse aus dem Jahr, in dem der zu ehrende Genosse in die SPD eingetreten ist. Dann müssen alle das Jahr raten. Wer richtig rät, bekommt ein kleines Präsent von Cuny. Weil der Ehrungsabend 2021 coronabedingt ausgefallen ist, wurden ...