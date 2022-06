Edingen-Neckarhausen. (krs) Heike Dehoust (UBL-FDP/FW) wollte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wissen, ob es etwas Neues in Sachen Markthaus gebe. Bürgermeister Simon Michler verneinte und verwies auf eine geplante Einwohnerversammlung am 14. Juli in Neckarhausen. Dabei soll es um den möglichen Edeka-Markt und die Nahversorgung in dem Ortsteil gehen. "Wenn man miteinander diskutiert, kommen manchmal ganz neue Ideen dabei heraus", sagte der Bürgermeister.

Auf weitere Nachfrage Dehousts betonte er, dass es in den Räumlichkeiten des Markthauses wohl keinen Lebensmittelladen mehr geben wird, "zumindest nicht mit dem jetzigen Eigentümer". Die Gemeinde selbst hat in dem Gebiet keine eigenen Flächen.