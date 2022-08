Von Nicoline Pilz

Heidelberg/Edingen-Neckarhausen. Erpresserischer Menschenraub, gefährliche Körperverletzung und schwere sexuelle Übergriffe: Die Liste der Vergehen, die einem 36-Jährigen vorgeworfen werden, ist lang und sie ist heftig. Jetzt begann der Prozess gegen den algerischen Staatsangehörigen, der in der Nacht vom 28. Februar dieses Jahres in Edingen-Neckarhausen eine gleichaltrige Frau überfallen, beraubt und zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll.

Der Auftakt am Landgericht Heidelberg geriet kurz: Wegen der Ferienzeit sei es schwierig, die Prozessbeteiligten zusammenzubekommen, erklärte der Vorsitzende Richter Jochen Herkle. Daher werde am 13. September weiterverhandelt. In der Zwischenzeit solle sich der Angeklagte überlegen, ob er beim nächsten Termin über seinen Dolmetscher Angaben zur Person machen wolle. Bislang ist bekannt, dass der Mann zuletzt in Heidelberg wohnte. Er hat ein Kind, das in Frankreich lebt.

In der Nacht vom 28. Februar soll er sich um kurz nach 3 Uhr morgens Zutritt zu dem Haus des Opfers verschafft haben, indem er die Glasscheibe der Terrassentür mit einem Hammer einschlug. Auf der Terrasse fand er eine Säge, die er mitnahm. Offenbar kam er zunächst in das Haus, um nach Wertgegenständen zu suchen und steckte einen Laptop ein. Anschließend soll er das Schlafzimmer der Frau betreten haben, die aufwachte, als ihr mit einer Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet wurde.

Der Angeklagte soll anschließend die Schlafzimmertür abgeschlossen haben und von der jungen Frau, deren Töchter sich ebenfalls im Haus befanden, unter Androhung von Gewalt weitere Wertgegenstände gefordert haben. Als die Geschädigte erklärte, sie habe nichts, soll er den Druck erhöht und mit der Säge nach ihr geschlagen haben. Dadurch erlitt die 36-Jährige Verletzungen. Danach soll es sich der Beklagte anders überlegt und vom Opfer sexuelle Handlungen verlangt haben.

Als sie sich weigerte und wehrte, soll der Angeklagte versucht haben, sie zu vergewaltigen. Dank heftiger Gegenwehr ließ er von ihr ab. Dennoch musste es das Opfer erleiden, dass der mutmaßliche Täter vor ihm masturbierte.

Drei Stunden nach Eindringen in das Haus verließ er das Schlafzimmer, um sich im Bad zu reinigen. Eine weitere Stunde später ging er endgültig, nahm jedoch noch eine kleine Summe Bargeld, eine EC-Karte und ein Handy mit. Unter welchen Umständen der Täter ergriffen wurde und welches Strafmaß die Staatsanwaltschaft fordert, wurde am ersten von insgesamt vier anberaumten Prozesstagen noch nicht erörtert.