Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Jetzt liegt er endlich", stellte Stabstellenleiterin Thea-Patricia Crebert am Freitagvormittag fest. Da hatte Bauhofleiter Jörg Studniberg gerade sorgfältig den Stolperstein für Julius Helmstädter vor dem früheren Wohnhaus des SPD-Politikers in der Edinger Hauptstraße in das Gehwegpflaster gesetzt.

Die Verlegung des echten