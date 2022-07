Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Da ist die junge Kellnerin, die plötzlich eine Waffe trägt, die Lehrerin, die in der U-Bahn ausharren muss, oder der über 80-Jährige, der die Besatzung der Deutschen in Kiew im Zweiten Weltkrieg überlebt hat und jetzt in Irpin ausharrt: Der ukrainische Fotograf Alexander Chekmenev hat ihre Gesichter, ihre Geschichten