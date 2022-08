Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. In drei Minuten und 49 Sekunden erzählt Ammar Sonderberg die Geschichte eines ganzen Lebens. Der in Neu-Edingen lebende Regisseur thematisiert in seinem Kurzfilm "The Call" Angst, Schmerz und Verlust mit einer tragischen Wendung am Ende. Im noch kürzeren Film "Brief einer Tochter" geht es um die Gefährlichkeit von Alkohol am Steuer.