Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Die Stahlkreuzung. Immer mal wieder kracht es an der Verbindungsstelle von Edingen, Neckarhausen und Neu-Edingen. Zuletzt sind im September zwei Autos frontal zusammengestoßen. Freiwillige Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind dort regelmäßig im Einsatz. Aber handelt es sich bei der Kreuzung um einen Unfallschwerpunkt?

"Subjektiv ja, objektiv nein", sagt Stephan Zimmer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen. "Ich habe die Empfindung, dass es dort öfter knallt. Da passieren auch weniger schlimme Unfälle, zu denen nicht gleich Feuerwehr und Rettungsdienst kommen müssen", führt er aus. Sein Bauchgefühl sage ihm, das sei regelmäßig der Fall. Aber er wisse von der Polizei, dass die Kreuzung kein Unfallschwerpunkt ist. "Ich kenne die genauen Kriterien, ab wann etwas als Unfallschwerpunkt gilt."

Die Polizei bestätigt, was Zimmer sagt. "Aus unfallstatistischer Sicht handelt es sich bei der genannten Kreuzung um keinen Unfallschwerpunkt", sagt ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. "Im Jahre 2022, ebenso wie auch im Jahre 2021, waren bisher drei Unfälle an besagter Kreuzung zu verzeichnen. 2020 kam es an der Stahlkreuzung lediglich zu einem Verkehrsunfall", erklärt der Sprecher. Demnach sind drei Menschen in den vergangenen zwölf Monaten bei Unfällen an der Stahlkreuzung verletzt worden, alle leicht. Insgesamt schätzt die Polizei die entstandenen Sachschäden auf rund 17.000 Euro. Der Unfall vom September, bei dem ein Fahrer schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde, zählt in diese Aufzählung offenbar nicht hinein. Als überwiegende Ursache für die Verkehrsunfälle nennt er die Missachtung der Ampelanlage an der Kreuzung.

Die fällt häufiger mal aus. Laut Polizei gab es aber nur im Jahr 2020 einen Unfall, bei dem die Anlage nicht funktionierte, wie sie sollte. Ralph Adameit, Sprecher des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis, erklärt auf Anfrage, dass in diesem Jahr erst zwei Störungen bei der Stahlkreuzung-Ampel aufgetreten sind. Da die Stahlkreuzung sich auf einer Kreisstraße befindet, ist Adameits Behörde zuständig für die Ampel-Anlage, nicht die Gemeinde Edingen-Neckarhausen. Im vergangenen Jahr waren es dagegen sechs Störungen. Für eine dieser insgesamt acht Störungen sei wiederum ein Verkehrsunfall ursächlich gewesen, erklärt Adameit.