In der Einwohnerversammlung erläuterten Michler und Manfred Kratz, Gebiets- und Expansionsleiter von Edeka-Südwest, dass ein neuer Edeka-Markt in Neckarhausens Randlage eine Option wäre, um die "Unterversorgung", so Kratz, in Neckarhausen zu verbessern. Allerdings liege der Standort in der Rudolf-Diesel-Straße auf einem kommunalen Grundstück (Flächenbedarf knapp 8000 Quadratmeter) weitab vom Ortskern. Wie ältere Menschen ohne Auto den Markt erreichen könnten und wie eine Querung der Kreisstraße und Seckenheimer Straße aussehen könnte, muss wohl im Zuge des Neubaus des Teilabschnitts der L 597 noch geklärt werden. Ein Verträglichkeitsgutachten habe man bereits erstellt, sagte Kratz. Und offenbar ist die Lage – nicht zuletzt durch die beiden Neubaugebiete in den Wingertsäckern und Neckarhausen Nord – wohl interessant. Edeka plant dort mit einem Vollsortimenter mit Bedientheken und Backshop auf einer Verkaufsfläche von 1250 Quadratmetern und 120 Stellplätzen. Kratz sprach von einer "fossilfreien Versorgung" des Markts durch ...

Das inklusiv geführte Markthaus – einer von insgesamt vier Lebensmittelläden der Markthaus gGmbH in Mannheim – ist mit einer Fläche von 140 Quadratmetern anscheinend zu klein , um wirtschaftlich betrieben werden zu können. Ein Beispiel dafür, dass es anders geht, ist der ebenfalls recht kleine Ayhan-Lebensmittelladen in Edingen.

Edingen-Neckarhausen. Mit 40 Anwesenden, davon neun Gemeinderäte und sechs Rathausmitarbeiter, war die Einwohnerversammlung im Schloss von Neckarhausen nicht gar so gut besucht. Thematisch stand vor allem die Nahversorgung in Neckarhausen im Fokus. Denn während es im Ortsteil Edingen damit durchaus zufriedenstellend aussieht, wird die Lage in Neckarhausen ernster . "Das Markthaus macht in wenigen Wochen zu", teilte Bürgermeister Simon Michler mit.

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Mit 40 Anwesenden, davon neun Gemeinderäte und sechs Rathausmitarbeiter, war die Einwohnerversammlung im Schloss von Neckarhausen nicht gar so gut besucht. Thematisch stand vor allem die Nahversorgung in Neckarhausen im Fokus. Denn während es im Ortsteil Edingen damit durchaus zufriedenstellend aussieht, wird die Lage in Neckarhausen ernster. "Das Markthaus macht in wenigen Wochen zu", teilte Bürgermeister Simon Michler mit.

Keine Neuigkeit, bitter ist diese Entwicklung dennoch. Die Verwaltung habe die Schließung abwenden wollen und nach Alternativen gesucht, erinnerte Michler. Unter anderem hatte der Gemeinderat das Markthaus in der Hauptstraße über die Dauer von zwei Jahren mit gedeckelten 50.000 Euro unterstützt, um den Standort zu erhalten. Michler verbuchte das unter "Wirtschaftsförderung", und die Summe wurde auch nicht komplett abgerufen.

Das inklusiv geführte Markthaus – einer von insgesamt vier Lebensmittelläden der Markthaus gGmbH in Mannheim – ist mit einer Fläche von 140 Quadratmetern anscheinend zu klein, um wirtschaftlich betrieben werden zu können. Ein Beispiel dafür, dass es anders geht, ist der ebenfalls recht kleine Ayhan-Lebensmittelladen in Edingen.

Dennoch sind die Schließung und die daraus folgende Versorgungslücke unumstößlich, weil nicht zuletzt der Hausbesitzer keinen Lebensmittelmarkt mehr haben möchte.

In der Einwohnerversammlung erläuterten Michler und Manfred Kratz, Gebiets- und Expansionsleiter von Edeka-Südwest, dass ein neuer Edeka-Markt in Neckarhausens Randlage eine Option wäre, um die "Unterversorgung", so Kratz, in Neckarhausen zu verbessern. Allerdings liege der Standort in der Rudolf-Diesel-Straße auf einem kommunalen Grundstück (Flächenbedarf knapp 8000 Quadratmeter) weitab vom Ortskern. Wie ältere Menschen ohne Auto den Markt erreichen könnten und wie eine Querung der Kreisstraße und Seckenheimer Straße aussehen könnte, muss wohl im Zuge des Neubaus des Teilabschnitts der L 597 noch geklärt werden. Ein Verträglichkeitsgutachten habe man bereits erstellt, sagte Kratz. Und offenbar ist die Lage – nicht zuletzt durch die beiden Neubaugebiete in den Wingertsäckern und Neckarhausen Nord – wohl interessant. Edeka plant dort mit einem Vollsortimenter mit Bedientheken und Backshop auf einer Verkaufsfläche von 1250 Quadratmetern und 120 Stellplätzen. Kratz sprach von einer "fossilfreien Versorgung" des Markts durch Wärmepumpen, Fotovoltaik und Nutzung von Abwärme. Die Pläne für den Edeka-Markt waren bereits im Dezember vor Ort schon einmal vorgestellt worden.

Warum die Gemeinde überhaupt einen zweiten Edeka-Markt brauche, wollte ein Anwohner wissen. "War Rewe nicht interessiert?" Michler antwortete, mit Edeka habe er bereits Ende 2019 Gespräche geführt, und bis dato habe sich kein einziger anderer Händler interessiert gezeigt. Kratz betonte, dass der Ende 2021 umfassend sanierte Edeka-Markt Völkle in Edingen nicht zur Disposition stehe. Beide Märkte liegen rund vier Kilometer auseinander und nehmen sich gegenseitig keine Kunden weg.

Er finde die Idee und den Standort gut, sagte DRK-Vorsitzender Hans-Peter Ries. "Absolut gelungen." TVN-Vorstand Horst Gropp pflichtete ihm ebenso bei wie einige andere Anwohner. Aber es gab auch Kritik. Ernst Hormuth mahnte die hohe Flächenversiegelung an, die auch OGL-Gemeinderat Rolf Stahl umtreibt. Er empfahl eine kleinere Lösung à la "Ayhan" in Edingen und die Verpachtung der Fläche an die Freizeitfarmer. Kleinere Ladenflächen seien im Bebauungsplan für Neckarhausen-Nord ja ausdrücklich eingepreist, erwähnte Stahls Fraktionskollege Thomas Hoffmann.

Kratz kam auf weitere Vorteile zu sprechen: Neben der Schaffung von 30 bis 40 Arbeitsplätzen bliebe die Gewerbesteuer am Ort. Vorausgesetzt, der Gemeinderat stimmt der Ansiedelung des neuen Markts zu, könnte dieser 2026 stehen, "wenn alles optimal laufen würde", so Kratz. An einem Bebauungsplan- und Genehmigungsverfahren seien viele Stellen beteiligt.