Durch die Fraktionen ging ein leises Aufatmen. Allerdings mahnte Edgar Wunder (Linke), dass es nicht gelungen sei, das Haushaltsdefizit in ein Plus zu verwandeln. "Wir bleiben mit einer halben Million im Minus." Das Ergebnis 2021 fällt um 1,2 Millionen besser aus als geplant, ursprünglich war es mit minus 4,7 Millionen Euro veranschlagt, abgefedert letztlich von außerordentlichen Erträgen in Höhe von 3,4 Millionen Euro. Geplant waren aber eigentlich Erträge von 6,3 Millionen. Das Ergebnis ist insgesamt besser durch höhere Steuern und Zuweisungen sowie durch niedrigere Aufwendungen. "Ich sehe die Verbesserung als vorübergehenden Effekt. Wir dürfen nicht nachlassen, unseren Haushalt zu konsolidieren", betonte Wunder.

Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Finanzlage der Gemeinde ist nicht gut, sie ist aber auch nicht "so brisant, wie sie noch zu Jahresanfang ausgesehen hat", stellte Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats fest. Vor allem der Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 stimmte den Gemeinderat etwas versöhnlicher.

In seiner Stellungnahme erwähnte Herold Besonderheiten der Vorjahre wie die Einführung der Doppik, danach die Folgen der Corona-Pandemie und nun der Angriffskrieg auf die Ukraine. Das neue Buchführungssystem habe sich bewährt, doch im Finanzbericht zur Haushaltsentwicklung 2022 zeigten sich die Unwägbarkeiten der beiden Krisen als Sondereinflüsse, sagte Herold. Der Blick zurück auf das Jahr 2021 sei angesichts des besseren Ergebnisses "durchaus erfreulich."

Herold sprach davon, "finanzielle Nachhaltigkeit zu bewirken", indem die Einnahmenseite erhöht werde, ohne gleichzeitig höhere Ausgaben zu erzeugen. Und er erwähnte noch einmal den Vorschlag der UBL, das "längst überfällige Hilfeleistungszentrum für Feuerwehr und DRK mittels einer Investoren-Finanzierung deutlich früher zu realisieren als uns dies ohne solche private Hilfe von außen möglich wäre." Zugleich forderte er, die Bürger über die finanzielle Entwicklung der Kommune stets informiert zu halten.

Von der CDU meldete sich Gabi Kapp mit ihren Befürchtungen zu Wort, die Energiekrise könnte die Kommune und ihre Bürger finanziell hart treffen. Dazu kämen Inflation und unliebsame Gebührenerhöhungen. "Die Unwägbarkeiten treffen die Bürger", sagte auch Michael Bangert (SPD). Die Gemeinde müsse Gebühren erhöhen bei gleichzeitiger Kürzung der Leistungen. "Die Nachrichten, die von uns kommen, sind für die Bürger nicht gut."

Und sie werden noch schlechter, denn auch bei den Bestattungsgebühren will die Kommune an den Kosten schrauben. Bangert sagte, für einige werde der Winter zur Herausforderung – auch für den Mittelstand. Birgit Jänicke (OGL) hatte sich zuvor kurzgefasst. "Wir schließen uns den Vorrednern an. Sparen ist angebracht." Angesichts steigender Gasrechnungen der Kommune riet sie dazu, die Temperaturen des Wassers in den Bädern um zwei Grad zu senken. "Wir denken an die Energiekrise", sagte Bürgermeister Simon Michler. Sicher werde man über die Schwimmbäder reden müssen. "Wir werden die Öffentlichkeit zeitnah auf dem Laufenden halten, wie wir in Edingen-Neckarhausen durch den Winter kommen können."