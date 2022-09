Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. In Sachen Kommunikation kommt der Gemeinderat der Doppelgemeinde nicht zur Ruhe. Ratsmitglied Gerd Wolf will die Fraktion der Linken verlassen, teilt er am Dienstag – einen Tag vor der Sitzung des Gemeinderats – mit. Er ist seit Juli vergangenen Jahres Mitglied des Gremiums, rückte nach für Dastan Jasim (Linke). Kandidiert hatte