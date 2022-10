Niederstetten/Edingen-Neckarhausen. (krs) Für Simon Michler wird es nicht ruhiger. Der ehemalige Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen hatte nach Verwerfungen mit Teilen des Gemeinderats und der Verwaltung Ende September vorzeitig sein Amt in Edingen-Neckarhausen zugunsten der Stelle als Amtsverweser in Niederstetten im Main-Tauber-Kreis niedergelegt. Seit knapp einem Monat ist nun Michler in der gut 5000-Einwohner-Stadt mit den Bürgermeister-Aufgaben betraut. Das könnte sich jedoch im Dezember ändern. Denn der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat einer Klage der bisherigen Amtsinhaberin Heike Naber in zweiter Instanz stattgegeben. Wenn das Urteil rechtskräftig ist, könnte sie die Amtsgeschäfte wieder übernehmen. Michler würde weich fallen – er wäre dann Hauptamtsleiter der Stadt – sein Ziel war aber ein anderes. "Ich hatte die Absicht geäußert, in Niederstetten Bürgermeister zu werden, und daran hat sich nichts geändert", erklärt er auf Anfrage der RNZ.

Gegenüber Naber bestehen Vorwürfe vonseiten des Gemeinderats Niederstetten und des Landratsamts Main-Tauber-Kreis. Dabei geht es um verschiedene Rechtsverstöße, etwa den Abschluss von Verträgen, ohne dass zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses die notwendigen Gemeinderatsbeschlüsse vorlagen, oder den Verdacht auf Urkundenfälschung, wie ein Sprecher des Landratsamts auf Anfrage erklärt.