Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Jetzt wird es ernst: Am 27. November wählt Edingen-Neckarhausen einen neuen Bürgermeister, nachdem im ersten Wahlgang am 6. November keiner der Bewerber die Hürde von 50 Prozent plus erreicht hatte.

Nötig wurde die um ein Jahr vorgezogene Bürgermeisterwahl überhaupt erst, da der bisherige Stelleninhaber Simon Michler