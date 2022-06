Edingen-Neckarhausen. (ans) Für die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen war die Nacht von Sonntag auf Montag kurz: Um 2.22 Uhr wurde sie in die Hauptstraße in Edingen alarmiert – wegen eines Blitzeinschlags in den Kamin ein Wohnhaus. Ein lauter Knall hatte die Anwohner geweckt, der Dachstuhl des Einfamilienhauses stand in Flammen. Die Edingen-Neckarhäuser Feuerwehr rückte laut Kommandant Stephan Zimmer mit allen verfügbaren Kräften und ihrem kompletten Fuhrpark aus, auch die Ilvesheimer Wehr war mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Laut Polizei kam einer der drei Bewohner mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, musste aber nicht stationär aufgenommen werden. Das Feuer breitete sich, wie der Kommandant erläuterte, im Firstbereich auf zwei Drittel der Gebäudelänge aus, aber der Wehr gelang es, den Brand zu löschen und ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern. Gegen 5 Uhr war der Einsatz vor Ort beendet, die Aufräum- und Reinigungsarbeiten in den Gerätehäusern dauerten noch einige Stunden an. Neben Polizei und Rettungsdienst machte sich auch Unterkreisführer Roy Bergdoll ein Bild von der Lage.

Derzeit ist das Einfamilienhaus des Ehepaares, das dort mit dem erwachsenen Sohn wohnt, laut Zimmer nicht bewohnbar. Durch den Brand wurde auch ein für die Statik wichtiger Balken angegriffen. Die Bewohner kamen während des Einsatzes im Elternhaus von Gemeinderat Stephan Kraus-Vierling in unmittelbarer Nähe unter. Vorübergehend leben die Betroffenen nun bei der Tochter beziehungsweise Schwester, die ebenfalls in Edingen wohnt. Der Schaden wird laut Polizei auf mindestens 250 000 Euro geschätzt. Ein Auto, das in der Einfahrt stand, wurde zudem durch herabfallende Ziegel beschädigt.