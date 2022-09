Dossenheim. (fhs) War das wirklich ein Tornado? Jürgen Wimmer hat am Sonntag gegen 11.45 Uhr vom oberen Ortsteil Dossenheims in Richtung Südwest/Schwabenheim diese Aufnahme gemacht. Er sah, dass der Schlauch unter der Regenwolke in drehender Bewegung war, den Boden aber nicht berührte.

Die Nachfrage bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und DRK im Rhein-Neckar-Kreis ergab, dass dort am Sonntag keinerlei Meldungen über ein besonderes Wetterphänomen eingegangen sind. Es sei nichts bekannt von einem Wirbelsturm oder gar etwaigen Sturmschäden.

Auch dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach liegt keine Tornado-Notiz vor. Marcel Schmid vom DWD verweist jedoch auf "Fractus-Wolken". Sie entstehen unter anderem im Bereich von Schauern an der Unterkante der Bewölkung und ändern sich schnell in Form und Ausdehnung.. Dieses Wetterphänomen ähnele im Ansatz einem Tornado, habe damit aber nicht viel gemeinsam. "Fractus"-Wolken zeugten lediglich davon, dass Bewegung in der Atmosphäre herrscht – in einem Schauer sei diese wahrlich selbsterklärend, so Schmid. Im vorliegenden Fall, halte er nach Blick auf die Aufnahme einen Tornado für ausgeschlossen.

Schmid: "Es trat zwar in diesem Zeitraum kleinräumig ein Regenschauer auf, aber die Voraussetzungen für einen Tornado waren nicht gegeben, da hierfür die Rahmenbedingungen nicht vorlagen."