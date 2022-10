Dossenheim. (luw) Nur dank gut funktionierender Notrufketten hat eine Seniorin dringend nötige medizinische Hilfe erhalten. Letztlich war es ein im Kreis Ludwigsburg abgesetzter Notruf, der dafür sorgte, dass die in der Dossenheimer Schauenburgstraße wohnende ältere Dame medizinische versorgt werden konnte.

Die Frau telefonierte am Sonntagnachmittag nach Auskunft der Feuerwehr mit einem Verwandten, der sich zu diesem Zeitpunkt im Kreis Ludwigsburg aufhielt. "Als während des Gesprächs der Kontakt zur älteren Dame nicht mehr möglich war, wählte dieser geistesgegenwärtig den Notruf über die 112", heißt es in der Mitteilung weiter. Die Disponenten der Integrierten Leitstelle Ludwigsburg leiteten den Notruf an die Integrierte Leitstelle Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis weiter. Dadurch wurde letztlich die Feuerwehr der Bergstraßengemeinde zur Türöffnung alarmiert, ebenso kamen ein Rettungswagen und die Polizei zur Wohnadresse der Seniorin.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Verwandte nicht nur diese alarmiert hatte: Auch eine Nachbarin, die offenbar für derartige Fälle einen Schlüssel zur Wohnung der Seniorin besitzt, war bereits informiert. Sie hatte bis zum Eintreffen der Helfer bereits die Eingangstür geöffnet. "Die ältere Dame benötigte dringend medizinische Hilfe, also kümmerten wir uns um sie, bis die Mitarbeiter des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle eintrafen", berichtet die Feuerwehr.

Es handelte sich um eine "schwerwiegende Erkrankung", wie Kommandant Stefan Wieder auf Nachfrage berichtete; weitere Details wollte er nicht nennen. Er bezeichnete es als "Zufall", dass die Seniorin gerade im Telefonat war und ihr wohl nur dadurch geholfen werden konnte. Nachdem die Patientin "transportfähig" war, trugen die Feuerwehrleute sie mittels Tragetuch durch ein enges Treppenhaus zum Rettungswagen. Zur weiteren Behandlung kam sie in eine Klinik. Über ihren Gesundheitszustand lagen am gestrigen Montag keine weiteren Informationen vor.