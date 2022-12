Von Nicolas Lewe

Dossenheim. In der Rathausstraße auf Höhe der Hausnummer 30 beim Heimatmuseum ist es am Dienstagnachmittag zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Dieser hatte größere Auswirkungen auf die Wasserversorgung in einigen Teilen des Gemeindegebiets. Um kurz vor 16 Uhr informierte die Gemeindeverwaltung mittels einer Pressemitteilung darüber, dass die Wasserversorgung in vielen Straßenzügen "vermutlich für drei bis vier Stunden unterbrochen sein wird".

Davon betroffenen waren demzufolge neben der Rathausstraße die Schriesheimer Straße, die Straßen "Unteres Bieth" und "Oberes Bieth", die Hintergasse, die Straße "Kirchberg", die Korngasse, die Straße "Am Brenkenbach", der Rosenweg, der Fliederweg, die Straße "Im Reigart", die Schauenburgstraße, die Straße "Im Hosend" sowie die Straßen "Oberer Burggarten" und "Unterer Burggarten".

Die Zone rund um den betroffenen Bereich wurde für den Verkehr umgehend voll gesperrt. Die Mitarbeiter des Wasserwerks machten sich mit Hilfe einer hinzugerufenen Fachfirma daran, die Störung zu beheben. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden derweil durch Lautsprecherdurchsagen von der Feuerwehr auf die Einschränkungen aufmerksam gemacht. Mit einem Fahrzeug und zwei Mann waren die Dossenheimer Floriansjünger hierfür rund eine halbe Stunde lang im Einsatz.

Einer der Beiden war Ralph Urbach, der im Gespräch mit der RNZ berichtete, dass sich die Arbeit der Feuerwehr dieses Mal tatsächlich nur auf die Durchsagen beschränkt habe. Es sei nicht notwendig gewesen, aus dem Rohr geflossenes Wasser abzupumpen. Bereits am frühen Abend konnte die Gemeindeverwaltung dann auch in einigen knappen Worten Entwarnung geben: "Wasserversorgung ist wieder hergestellt – Arbeiten wegen Wasserrohrbruch sind beendet!"

Update: Dienstag, 20. Dezember 2022, 19.44 Uhr

Dossenheim. (RNZ/mare) In Dossenheim gibt es am Dienstagnachmittag einen Wasserrohrbruch. Das teilt die Gemeinde auf ihrer Homepage mit.

Demnach sind für mehrere Stunden etliche Straßen ohne Wasser. Der Rohrbruch habe sich vor dem Heimatmuseum in der Rathausstraße ereignet. Das Wasser in den umliegenden Straßen muss deshalb abgestellt werden, der Bereich rund um den Rohrbruch wurde voll gesperrt.

Eine Firma arbeitet bereits an der Behebung der Störung. Die Feuerwehr informiert zudem Anwohner mit Lautsprecherdurchsagen.

Die Wasserversorgung werde vermutlich drei bis vier Stunden unterbrochen sein. Folgende Straßen sind betroffen:

Schriesheimer Straße

Unteres Bieth

Oberes Bieth

Hintergasse

Kirchberg

Korngasse

Am Brenkenbach

Rosenweg

Fliederweg

Im Reigart

Schauenburgstraße

Rathausstraße

Im Hosend

Oberer Burggarten

Unterer Burggarten