Dossenheim-Schwabenheimerhof. (luw) Ausgelaufenes Öl auf dem Neckar hat die Wasserschutzpolizei samt Feuerwehr auf den Plan gerufen. Am Donnerstagnachmittag trat im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Schwabenheimer Schleuse Hydrauliköl aus einem Hubsteiger aus. Eine stets angeschaltete Entwässerungspumpe in der trocken gelegten Schleusenkammer pumpte das Öl gemeinsam mit Regen- und Sickerwasser in den Neckar. Doch laut Feuerwehr handelte es sich um eine eher geringe Menge, die allerdings nicht genauer beziffert werden kann.

Um 16.17 Uhr ging der Alarm ein. Vor Ort wies die mit fünf Fahrzeugen und 16 Kräften angerückte Wehr den Polier der Baustelle zunächst an, die Entwässerungspumpe abzuschalten. Kommandant Stefan Wieder erklärte auf Nachfrage, dass die Schleusenkammer nicht 100-prozentig dicht sei, weshalb stets kleine Mengen aus dem zurückgestauten Fluss im Innern landen würden; zusätzlich diene die Pumpe dazu, beispielsweise Regenwasser in den Neckar flussabwärts zu befördern. Nun vermischte sich eben das ausgetretene Öl mit diesem Wasser.

Die "Quelle" des Öls war indes schnell gefunden, auch das Wasserrechtsamt kam hinzu. Die Feuerwehr stellte zwei Wannen auf, um weiteres Öl aufzufangen. Der defekte Hubsteiger wurde mit einem Kran der hier tätige Baufirma aus der Schleusenkammer gehoben. In Absprache mit der Wasserschutzpolizei legten die Einsatzkräfte sogenannte Ölschlängel unterhalb der Schleuse auf dem Neckar aus. Wieder beschreibt den orangefarbenen Schlauch als "eine Art Vlies", der das Öl an der Wasseroberfläche aufsaugt. Dabei kam auch ein Rettungsboot der Wehr zum Einsatz. Danach wurde die Entwässerungspumpe wieder gestartet, um eine Überschwemmung der Baustelle zu verhindern. Das Wasserrechtsamt gibt laut Wieder Bescheid, wann die Ölschlängel aus dem Wasser genommen werden können. Er rechnet mit wenigen Tagen, bis es so weit ist.